Технологічні гіганти повідомляють про стрімке зростання свого прибутку, оскільки під час карантину споживачі оновлювали свої пристрої і цікавилися хмарними сховищами.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Прибуток Apple за останні три місяці (до 30 червня) подвоїлася до 21,7 млрд доларів, оскільки клієнти купували дорожчі iPhone 5G.

У той же час Microsoft отримала прибуток у розмірі 16,5 млрд доларів, що на 47% більше, ніж роком раніше, завдяки попиту на хмарні сервіси та ігри.

Alphabet, материнська компанія Google, також повідомила, що квартальні продажі і прибуток зросли до рекордних значень.

В основному це відбулося через збільшення витрат на онлайн-рекламу, націлену на клієнтів, які змушені були сидіти вдома, роблячи покупки в Інтернеті.

Наприклад, сервіс YouTube за три місяці (до 30 червня) продемонстрував зростання доходів від реклами до 7 млрд доларів у порівнянні з 3,81 млрд доларів роком раніше.

Продажі Apple зросли через зацікавленість покупців iPhone, а також цифровими підписками на її телепередачі і сервіси потокової передачі музики.

Каліфорнійський технологічний гігант також назвав Китай своїм найбільшим ринком, де споживачі розкупили аксесуари, такі як Apple Watch, а також останню модель iPhone 12.

Аналітик Wedbush Ден Айвз сказав: “Китай залишається ключовим інгредієнтом у рецепті успіху Apple, оскільки, за нашими оцінками, приблизно 20% оновлень iPhone будуть припадати на цей регіон у наступному році із запуском iPhone 13”.

Microsoft заявила, що продажі в четвертому кварталі були обумовлені попитом на персональні комп’ютери, програмне забезпечення Windows, а також на її нові консолі Xbox.