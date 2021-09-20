Найбільші компанії за ринковою капіталізацією зосереджені у 60 країнах світу. Серед них опинилася й металургійна компанія ArcelorMittal, яка має виробничі потужності в Україні.

Про це свідчать дані аналітичного порталу Visual Capitalist.

Технологічні гіганти продовжують нарощувати свою ринкову капіталізацію. Однак їхня діяльність зосереджена у конкретних країнах. Аналітики склали рейтинг найбільших компаній за ринковою капіталізацією у 60 країнах у серпні 2021 року, на основі ринкових даних платформ CompaniesMarketCap, TradingView та MarketScreener.

У світі існує понад 60 фондових бірж, кожна з яких має провідну компанію. Аналітики розглянули найбільшу місцеву компанію.

Топ-10 найбільших компаній за ринковою капіталізацією

До десятки найбільших компаній за показником ринкової капіталізації увійшли:

Apple (технології, США) – $2,5 трлн; Saudi Aramco (енергетика, Саудівська Аравія) – $1,9 трлн; TSMC (технології, Тайвань) – $594,5 млрд; Tencent (технології, Китай) – $554,0 млрд; Samsung (технології, Південна Корея) – $429,7 млрд; LVMH (споживча циклічність, Франція) – $ 414,3 млрд; Roche (охорона здоров’я, Швейцарія) – $350,0 млрд; ASML (технології, Нідерланди) – $322,6 млрд; Toyota (споживча циклічність, Японія) – $251,6 млрд; Novo Nordisk (охорона здоров’я, Данія) – $236,7 млрд.

Зазначимо, що 34 сходинку рейтингу топ-60 найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією посіла металургійна компанія ArcelorMittal (Люксембург) – $36,3 млрд. Компанії належить низка підприємств з видобутку залізної руди, вугілля, а також металургійних підприємств, зокрема великий завод “АрселорМіттал Кривий Ріг” в Україні.

48-му позицію рейтингу посів OTP Bank (Угорщина) – $15,6 млрд. Він також веде діяльність в Україні.

Багато компаній, що потрапили до рейтингу, є колишніми монополістами або великими конгломератами, які виросли у публічному просторі, наприклад, південноафриканська компанія Naspers та індійська Reliance Industries.

Інші – це місцеві дочірні компанії іноземних корпорацій, включно з мексиканським Walmex, чилійським Enel та турецьким QNB Finansbank.

Аналітики наголошують, що помітною є економічна невідповідність між компаніями, що потрапили до рейтингу. Зокрема, Apple та Saudi Aramco коштують трильйони доларів, тоді як найменші компанії з рейтингу, включно з панамською Copa Group та оманським банком Muscat, коштують менш як 5 млрд доларів.

Загалом найбільші компанії змогли накопичити багатство та вартість.

Деякі з них стрімко увірвалися у рейтинг завдяки нещодавнім успіхам. Зокрема, канадська Shopify стала одним з найбільших у світі постачальників електронної комерції, а британська AstraZeneca розробила одну з вакцин проти COVID-19.

“Але насправді більшість компаній тут є старими гвардійцями, які виросли, користуючись наявними ресурсами, або – у випадку банків – накопиченого багатства”, – зазначають аналітики.

Банки найчастіше були на вершині фондового ринку кожної країни. Позаду були нафтогазові гіганти, гірничодобувні компанії та колишні державні корпорації.

Однак експерти прогнозують, що техногіганти боротимуться за першість у кожній країні.