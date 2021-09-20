Про це свідчать дані аналітичного порталу Visual Capitalist.
Технологічні гіганти продовжують нарощувати свою ринкову капіталізацію. Однак їхня діяльність зосереджена у конкретних країнах. Аналітики склали рейтинг найбільших компаній за ринковою капіталізацією у 60 країнах у серпні 2021 року, на основі ринкових даних платформ CompaniesMarketCap, TradingView та MarketScreener.
У світі існує понад 60 фондових бірж, кожна з яких має провідну компанію. Аналітики розглянули найбільшу місцеву компанію.
Топ-10 найбільших компаній за ринковою капіталізацією
До десятки найбільших компаній за показником ринкової капіталізації увійшли:
- Apple (технології, США) – $2,5 трлн;
- Saudi Aramco (енергетика, Саудівська Аравія) – $1,9 трлн;
- TSMC (технології, Тайвань) – $594,5 млрд;
- Tencent (технології, Китай) – $554,0 млрд;
- Samsung (технології, Південна Корея) – $429,7 млрд;
- LVMH (споживча циклічність, Франція) – $ 414,3 млрд;
- Roche (охорона здоров’я, Швейцарія) – $350,0 млрд;
- ASML (технології, Нідерланди) – $322,6 млрд;
- Toyota (споживча циклічність, Японія) – $251,6 млрд;
- Novo Nordisk (охорона здоров’я, Данія) – $236,7 млрд.
Зазначимо, що 34 сходинку рейтингу топ-60 найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією посіла металургійна компанія ArcelorMittal (Люксембург) – $36,3 млрд. Компанії належить низка підприємств з видобутку залізної руди, вугілля, а також металургійних підприємств, зокрема великий завод “АрселорМіттал Кривий Ріг” в Україні.
48-му позицію рейтингу посів OTP Bank (Угорщина) – $15,6 млрд. Він також веде діяльність в Україні.
Багато компаній, що потрапили до рейтингу, є колишніми монополістами або великими конгломератами, які виросли у публічному просторі, наприклад, південноафриканська компанія Naspers та індійська Reliance Industries.
Інші – це місцеві дочірні компанії іноземних корпорацій, включно з мексиканським Walmex, чилійським Enel та турецьким QNB Finansbank.
Аналітики наголошують, що помітною є економічна невідповідність між компаніями, що потрапили до рейтингу. Зокрема, Apple та Saudi Aramco коштують трильйони доларів, тоді як найменші компанії з рейтингу, включно з панамською Copa Group та оманським банком Muscat, коштують менш як 5 млрд доларів.
Загалом найбільші компанії змогли накопичити багатство та вартість.
Деякі з них стрімко увірвалися у рейтинг завдяки нещодавнім успіхам. Зокрема, канадська Shopify стала одним з найбільших у світі постачальників електронної комерції, а британська AstraZeneca розробила одну з вакцин проти COVID-19.
“Але насправді більшість компаній тут є старими гвардійцями, які виросли, користуючись наявними ресурсами, або – у випадку банків – накопиченого багатства”, – зазначають аналітики.
Банки найчастіше були на вершині фондового ринку кожної країни. Позаду були нафтогазові гіганти, гірничодобувні компанії та колишні державні корпорації.
Однак експерти прогнозують, що техногіганти боротимуться за першість у кожній країні.
- Раніше повідомляли, що компанія Toyota Motor Corp. з вересня цього року скорочує виробництво автомобілів на заводах в Японії на 40%. Причина — бракує чіпів, потрібних для виробництва. Після цього оголошення акції Toyota Motor впали на 4,4%.