Вперше презентували фото з орбітальної інфрачервоної обсерваторії James Webb. Найбільший в історії космічний телескоп передав найглибше і найточніше інфрачервоне зображення віддаленого Всесвіту на сьогодні.

Про це повідомило NASA.

Ця частина Всесвіту покриває ділянку неба розміром приблизно з піщинку, яку може хтось тримати на відстані витягнутої руки на Землі. Презентував фотографії американський президент Джо Байден. Під час заходу виступив директор NASA Білл Нельсон.

На світлині зображено потужне скупчення галактик SMACS 0723, яким воно було 4,6 млрд років тому. Водночас гравітація скупчення діє як гігантська лінза. Вона здатна підсилювати та спотворювати світло від об’єктів, що знаходяться за ним. Завдяки цьому астрономи можуть бачити неймовірно далекі та раніше невидимі об’єкти.

Зображення зробили з окремих знімків на різних довжинах хвиль. Композицію створювали близько 12,5 годин. Переглянути фотографію у вищій якості можна за посиланням. Інші зображення з James Webb вже завантажили до фотобанку NASA, але поки доступ до них заблокований.

Чому James Webb важливий

Місія космічного телескопа полягає у тому, щоб доповнити та безпрецедентно розширити відкриття телескопа-попередника Hubble. Останній працює на орбіті вже понад 30 років.

Астрономи планують дізнатися завдяки новій обсерваторії про ранній етап історії Всесвіту. Вони сподіваються дослідити етап від перших мільйонів років після Великого вибуху до кінця періоду формування перших зірок та початку формування галактик.

Завдяки тому, що він може побачити у глибокому інфрачервоному діапазоні (хвильовий діапазон 0,6-28 мкм) галактики вчені його називають “машиною часу”. Річ у тім, що він може зафіксувати галактики, які з’явилися на початку Всесвіту (13,5 млрд років тому і більше) й навряд чи зараз вже існують.

У NASA кажуть, що чутливість James Webb вистачило б того, щоб засікти теплову сигнатуру джмеля на відстані від Землі до Місяця. Для усунення теплових перешкод від Сонця телескоп розмістили в напівтіні Землі. Також його додатково закрили тепловим екраном 21×14 м.

Утім обсерваторію після природного охолодження протягом декількох тижнів необхідно додатково охолоджувати. Оскільки для роботи у середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання потрібна температура лише у сім кельвінів.

Коли розпочалася місія James Webb

Шеститонний телескоп запустили 25 грудня 2021 року. За місяць подорожі він досяг пункту призначення біля точки Лагранжа L2 (зона гравітаційної “рівноваги” в системі Сонце-Земля) на відстані 1,6 млн км від Землі.

Кожен з 18 його сегментів єдиної оптики має бути вирівняний з точністю приблизно до 1/10000 товщини людського волосся. Крім того, його єдина оптика важить близько 700 кілограмів, а фасеткове головне дзеркало складає діаметром 6,5 м. Площа його збиральної поверхні ~25 м².

З берилію виготовили сегменти, які покриті шаром золота завтовшки 700 атомів. У режимі реального часу можна відстежувати де є Webb і яка температура його інструментів. Зробити це можна за посиланням.