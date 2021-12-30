У галактиці Центавр А відбулося рекордне виверження у чорній дірі. Астрономи отримали детальну світлину цього виверження на відстані 12 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомляє спеціалізоване американське видання SciTechDaily.

Галактика Центавр А розташована на відстані 12 мільйонів світлових років від Землі. Вона є п’ятою поміж найяскравіших галактик у нічному небі. В її центрі міститься найближча до нашої планети відома активна чорна діра, маса якої становить 55 мільйонів сонець.

Вчені отримали знімок галактики за допомогою телескопа Murchison Widefield Array (MWA). Він знаходиться у західній Австралії.

Масштаби викиду плазми, який зафіксували учені, порівнянний із масштабом, який би зайняли 16 повних Місяців. Учені пояснили, що на опублікованих зображеннях видно виверження із чорної діри на швидкості, яка аналогічна швидкості світла.

На них можна побачити гігантські частки плазми, які поширилися на відстань понад мільйон світлових років від чорної діри.

Сама галактика посідає на знімку лише невелику частину у центрі. Точки на задньому плані — це решта галактик, які дуже віддалені від галактики Центавр А. Точки ж на передньому плані — це зірки в Чумацькому Шляху.

Радіоплазма, викинута чорною дірою, відсвічує синім кольором, гарячий газ має оранжевий колір, а водень — фіолетовий.

Повідомляється, що дослідження було опубліковано 22 грудня 2021 року у журналі Nature Astronomy. Його провідний автор доктор Бенджамін Маккінлі з Кертинського університету Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR) сказав, що зображення показує нові дивовижні деталі радіовипромінювання галактики.

“Ці радіохвилі виникають через засмоктування матеріалу в надмасивну чорну дірку в центрі галактики. Унаслідок засмоктування утворюється диск навколо чорної діри. У міру того, як речовина розривається на частини, наближаючись до чорної діри, по обидва боки від диска утворюються потужні струмені, що викидають більшу частину матеріалу назад у космос на відстані, ймовірно, більш ніж мільйон світлових років”, – сказав Бенджамін Маккінлі.