Українська тенісистка Марта Костюк не зможе взяти участь в Олімпійських іграх в Токіо, які стартують вже наступного тижня.

Про це повідомили у Федерації тенісу України.

“Марта Костюк, на жаль, не зможе взяти участь в Олімпійських іграх. Відмова від головного спортивного форуму планети вимушена – травма плеча”, – йдеться в повідомленні.

Марта мала б виступати не тільки в одиночному розряді, а й у парному разом з Еліною Світоліною.

Зазначається, що ITF переглянула заявку ФТУ й затвердила новий український дует – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.