Про це повідомили у Федерації тенісу України.
“Марта Костюк, на жаль, не зможе взяти участь в Олімпійських іграх. Відмова від головного спортивного форуму планети вимушена – травма плеча”, – йдеться в повідомленні.
Марта мала б виступати не тільки в одиночному розряді, а й у парному разом з Еліною Світоліною.
Зазначається, що ITF переглянула заявку ФТУ й затвердила новий український дует – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
- Раніше п’ять українських тенісисток кваліфікувалися на літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо.