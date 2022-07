Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Українські сили відійшли від останнього не захопленого Росією великого населеного пункта Луганської області – Лисичанська, ймовірно, відступивши на підготовлені оборонні позиції. Раніше Міноборони Росії заявляло, що завершило оточення Лисичанська та забезпечило повний контроль над містом.

Бойові дії в місті та його околицях у Луганській області посилилися протягом останнього тижня, російські війська стабільно просуваються вперед. Тепер увага Росії майже напевно перемикнеться на захоплення Донецької області, значна частина якої залишається під контролем українських сил.

Боротьба за Донбас була виснажливо та тривалою, її прогрес не буде помітним принаймні найближчі кілька тижнів.

Поки триває збір врожаю, вторгнення Росії продовжує мати руйнівний вплив на сільськогосподарський сектор України. Війна спричинила серйозні порушення в ланцюгах постачання насіння та добрив, на які покладаються українські фермери.

Російська блокада Одеси продовжує серйозно стримувати український експорт зерна. Через це аграрний експорт України у 2022 році навряд чи становитиме понад 35% від загального обсягу 2021 року.

Після відступу з чорноморського форпосту острова Зміїний Росія оманливо заявила, що “тепер м’яч на боці України” щодо покращення експорту зерна.

Насправді саме руйнування Росією аграрного сектора України продовжує загострювати світову продовольчу кризу.

