Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни.

Російські сили, ймовірно, захищали кордон Луганської області, хоча осередки українського опору можуть залишатися в Лисичанську та навколо нього. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські війська 3 липня захопили Луганську область, захопивши Лисичанськ і населені пункти на адмінкордоні Луганської області. Генштаб України також повідомив, що українські війська відступили з Лисичанська, щоб уникнути втрат особового складу. Російські війська, ймовірно, не повністю очистили Лисичанськ і Луганську область станом на 3 липня, попри заяву Шойгу. Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили все ще ведуть бої в межах Лисичанська, щоб перемогти українські сили, які залишилися в оточенні, але відхід українських військ означає, що російські війська майже напевно завершать свої операції з очищення відносно швидко.

Ймовірно, російські війська наступного разу наступатимуть на Сіверськ, хоча замість цього або одночасно вони можуть розпочати значніші атаки на Бахмут чи Слов’янськ. Ймовірно, українські війська продовжуватимуть бойовий відхід у бік траси Е40, яка пролягає зі Слов’янська через Бахмут у бік Дебальцевого. Чи виберуть вони наразі оборону навколо Сіверська – незрозуміло.

Повідомляється, що за тактичні дії навколо Лисичанська відповідають два високопоставлені російські командири. Командуювач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін і командувач Повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворикін (який також командує “південним” угрупуванням військ РФ в Україні) відповідали за безпеку Лисичанська та району на захід від нього відповідно. Участь двох таких старших офіцерів в одній і тій самій операції на невеликій ділянці фронту є примітною та, ймовірно, вказує на те значення, яке президент Росії Володимир Путін надавав безпеці кордону Лисичанська та Луганської області, а також на його брак впевненості стосовно молодших офіцерів для виконання цієї роботи.