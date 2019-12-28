Фрунзенський районний суд Харкова ухвалив вирок обвинуваченим у справі про теракт біля Палацу спорту, внаслідок якого загинули четверо людей - Віктору Тетюцькому, Сергію Башликову та Володимиру Дворнікову.

Про це повідомляє Суспільне.

Зокрема, суд призначив обвинуваченим максимально можливе покарання – довічне ув’язнення з конфіскацією.

Однак за клопотанням прокурора Володимира Лимара суд звільнив їх з-під варти під особисте зобов’язання.

“Враховуючи виняткові обставини при ухваленні вироку в даній справі, специфіку виконання даного вироку суду, суд приходить до можливості зміни обвинуваченим запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання”, – оголосив суддя.

Зазначається, що на засіданні обвинувачених не було. Вони слухали вирок в режимі відеоконференції. Дворніков, Тетюцький і Башликов перебувають у списках на обмін між Україною і бойовиками, яких підтримує Росія.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року в Харкові під час мітингу, присвяченого пам’яті героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО, біля Палацу спорту на проспекті Маршала Жукова стався вибух, який кваліфікували як теракт. Внаслідок вибуху загинули чотири людини, ще 9 – отримали поранення.