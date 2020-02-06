Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Інцидент стався близько 2 години ночі. Солдати морпехотной бригади “Голані” йшли тротуаром. В цей час невідомий на автомобілі наїхав на них ззаду, після чого втік. В результаті наїзду постраждали 12 військовослужбовців, один з яких перебуває у важкому стані.
“Один із солдатів у віці 20 років був у критичному стані доставлений в медичний центр Шааре-Цедек. Решта отримали легкі поранення й були доставлені в лікарню”, — йдеться в повідомленні.
Солдата прооперували, зараз він знаходиться в стабільному стані, однак медики не беруться стверджувати, що загрози його життю немає.
Поліцейські кваліфікували цей інцидент як терористичну атаку і оголосили злочинця в розшук.
- В кінці січня президент США Дональд Трамп представив план врегулювання конфлікту на Близькому Сході, який передбачає створення палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі. Сам Трамп називає свій план “угодою століття”.
- Нагадаємо, Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився на умови плану Трампа. Тим часом тисячі палестинців провели демонстрації в провінції Газа, протестуючи проти запропонованого Трампом плану.