Посеред ночі в центральному Єрусалимі відбулася терористична атака. В результаті інциденту постраждали 12 ізраїльських військовослужбовців.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Інцидент стався близько 2 години ночі. Солдати морпехотной бригади “Голані” йшли тротуаром. В цей час невідомий на автомобілі наїхав на них ззаду, після чого втік. В результаті наїзду постраждали 12 військовослужбовців, один з яких перебуває у важкому стані.

“Один із солдатів у віці 20 років був у критичному стані доставлений в медичний центр Шааре-Цедек. Решта отримали легкі поранення й були доставлені в лікарню”, — йдеться в повідомленні.

Солдата прооперували, зараз він знаходиться в стабільному стані, однак медики не беруться стверджувати, що загрози його життю немає.

Поліцейські кваліфікували цей інцидент як терористичну атаку і оголосили злочинця в розшук.