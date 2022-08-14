Колишнього так званого "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму. Він тоді їхав у Херсонську область на фронт з підробленими документами.

Про це повідомили “Новини Донбасу”.

“Соратник Гіркіна” Олександ Жучковський зазначив, що той намагався потрапити на фронт. За його словами, він не переслідував політичних цілей. Ймовірність того, що Гіркін потрапив би на фронт він назвав “великим політичним злочином”.

Ексміністр терористів “ДНР” намагався проїхати до Херсонської області на ім’я Сергія Рунова. Документ було видано російськими спецслужбами у 2015 році. Також він збрив вуса та постригся.

Його відправили до Сімферополя у “відділення внутрішніх справ”. Радник голови ОПУ Олексій Арестович в ефірі “Фейгін Live” заявив, що після затримання Гіркіна відпустили воювати в Херсонську область. Утім інформація є непідтвердженою.

З початку російського вторгнення Ігор Гіркін неодноразово критикував дії військово-політичного керівництва РФ. Керівник Bellingcat Христо Грозєв в інтерв’ю Радіо НВ додав, що він критикував не війну, а те, як її ведуть. Він вважає, що у бойовика є “дах” серед російських спецслужб.

“Навіть у 2014-2015 роках були деякі факти, ми послухали, саме Гіркіна використовують дві групи всередині ФСБ. Тобто він має “дах”, є люди, мабуть, “партія війни” всередині спецслужб, яка вважає, що він представляє їх інтереси і тому вони дозволяють йому це робити, реально він має “дах”, – заявляв журналіст.