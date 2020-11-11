Оновлена версія автомобіля Tesla Model 3 2021 року випуску отримає акумулятор підвищеної місткості на 82 кВт•год. Удосконалення здійснили завдяки новим, енергомісткішим елементам виробництва Panasonic.

Про це повідомляє видання Reddit.

Спочатку експерти передбачали, що досягти більшої автономності автомобіля Tesla Model вдасться завдяки поліпшенню трансмісії та іншим оптимізаціям. Але уважний клієнт у супровідній документації помітив, що в Tesla Model 3 2021 року для ринку США і Європи використовуються нові батареї.

Як пояснив чоловік, компанія Tesla надсилає європейським клієнтам документи до фактичного постачання авто, щоб прискорити процедуру оформлення.

До слова, Tesla Model 3 Long Range Dual Motor здатна долати на одному заряді акумулятора до 568 км.