Про це повідомляє видання Reddit.
Спочатку експерти передбачали, що досягти більшої автономності автомобіля Tesla Model вдасться завдяки поліпшенню трансмісії та іншим оптимізаціям. Але уважний клієнт у супровідній документації помітив, що в Tesla Model 3 2021 року для ринку США і Європи використовуються нові батареї.
Як пояснив чоловік, компанія Tesla надсилає європейським клієнтам документи до фактичного постачання авто, щоб прискорити процедуру оформлення.
До слова, Tesla Model 3 Long Range Dual Motor здатна долати на одному заряді акумулятора до 568 км.
- Компанія Tesla, яка належить Ілону Маску, випустила елітну текілу. Алкогольний напій продається у пляшці в формі блискавки на футуристичній підставці.