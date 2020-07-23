Про це повідомив глава компанії Ілон Маск, передає AP.
На цьому заводі збиратимуть позашляховики моделі Model Y, а також виробляти пікапи Cybertruck. Зайнятість на заводі складе від 5 тисяч осіб.
Про відкриття ще одного заводу в компанії заявили після того, як Tesla вдалося заробити понад заплановане четвертий квартал поспіль. У другому кварталі 2020 року автоконцерн отримав прибуток в $104 млн.
Скільки автомобілів будуть виробляти на заводі, поки невідомо.
“У довгостроковій перспективі, багато”, – сказав Маск.
Компанія обіцяє мінімальну заробітну плату в розмірі 15 доларів на годину працівникам і медичну страховку, оплачувану відпустку та інші пільги.
- Раніше повідомлялося, що через падіння попиту на автомобілі, пов’язаного з пандемією COVID-19, американська компанія Tesla уріже зарплати співробітників.