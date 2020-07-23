Компанія Tesla анонсувала відкриття нового заводу зі складання автомобілів в місті Остін, штат Техас (США).

Про це повідомив глава компанії Ілон Маск, передає AP.

На цьому заводі збиратимуть позашляховики моделі Model Y, а також виробляти пікапи Cybertruck. Зайнятість на заводі складе від 5 тисяч осіб.

Про відкриття ще одного заводу в компанії заявили після того, як Tesla вдалося заробити понад заплановане четвертий квартал поспіль. У другому кварталі 2020 року автоконцерн отримав прибуток в $104 млн.

Скільки автомобілів будуть виробляти на заводі, поки невідомо.

“У довгостроковій перспективі, багато”, – сказав Маск.

Компанія обіцяє мінімальну заробітну плату в розмірі 15 доларів на годину працівникам і медичну страховку, оплачувану відпустку та інші пільги.