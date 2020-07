Інформація про товар є на сайті Tesla.

На червоних шортах від Tesla вишито напис S3XY. Це відсилання до автомобілів компанії Model S, Model 3, Model X і Model Y.

В описі товару зазначено, що шорти виготовлені з атласної тканини й випускатимуться обмеженим тиражем.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020