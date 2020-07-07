На офіційному сайті автовиробника Tesla в продаж надійшли спортивні червоні атласні шорти по $69,420. Це вірогідно є іронією від Ілона Маска.

Інформація про товар є на сайті Tesla.

На червоних шортах від Tesla вишито напис S3XY. Це відсилання до автомобілів компанії Model S, Model 3, Model X і Model Y.

В описі товару зазначено, що шорти виготовлені з атласної тканини й випускатимуться обмеженим тиражем.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Варто зазначити, що на початку липня Ілон Маск обіцяв випустити шорти, коли капіталізація компанії перевищить 200 мільярдів доларів. Тому випуск шортів — іронія стосовно інвесторів, які скептично ставилися до перспектив Tesla. Також, англійською мовою shorts означає власників коротких позицій на ринку, які грають на зниження. Вони беруть у борг у брокерів акції, а потім продають їх в надії купити за нижчою ціною, отримавши прибуток на падінні вартості компанії.

Також іронія полягає в вартості шортів. Їх ціна – 69 доларів 42 центи. Але на сайті ціну в доларах зазначено з точністю до трьох знаків після коми – $69,420. Це може бути відсиланням до жарту Маска про те, що він народився через 69 днів після 20 квітня (квітень — четвертий місяць).

Також, у 2018 році, Маск написав твіт про те, що планує викупити акції Tesla за ціною 420 доларів за одиницю, що призвело до їх різкого подорожчання (на той момент вони коштували близько 350 доларів). Потім бізнесмен назвав твіт жартом заплатив штраф.

Зараз вартість акцій Tesla становить 1208 доларів, подорожчавши майже в шість разів.