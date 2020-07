Про це повідомляють #Букви.

Напередодні Маск, у якого 4 травня народилася шоста дитина, опублікував в Twitter пост, в якому дав підписникам пораду щодо того, що, на його думку, варто обов’язково розповісти своїй дитині.

Ось список таких речей:

Лише за добу публікація зібрала майже 700 тисяч лайків та близько 17 тисячі відповідей. Жваво обговорювали переважно шостий пункт, що стосується комунізму.

Серед коментаторів були і ті, хто підтримав ідею Маска, і ті, хто критикував його за те, що він розмірковує про це, будучи мільярдером. Одні критикували капіталістів, інші закликали перших уникати радикалізму.

“7 речей, які кожна дитина повинна почути: мільярдери вкрали у багатьох людей, щоб заробити гроші; хороші суспільства не дозволяють мільярдерам існувати; люди, чиє сімейне багатство зароблено завдяки рабству — сміття; будь чесним; будь хорошим, будь корисним; тримайся подалі від Ілона Маска”, — написав один з користувачів.

“Мільярдери заробили свої гроші. Немає такого суспільства, навіть Північна Корея не така. Це означає, що Америка повинна діяти інстинктивно. Джордж Вашингтон володів рабами. Ок. Ок. Так мільярдери заробили свої гроші. Тримайся подалі від радикалізму”, “Вчіть історію. Ніколи не скачуйтеся в радикальне лівацтво знову”, — відповідали інші.

Learn history. Never fall for radical leftism again. #SocialismKills pic.twitter.com/XF64pXBnF0

— 🇺🇸MAGA Is The Way🇺🇸 (@poobin420) July 5, 2020