Tesla втратила третину своєї капіталізації за півтора місяця

У понеділок, 8 березня, акції компанії Tesla Inc, яка належить Ілону Маску, впали ще на 4%. За півтора місяця капіталізація компанії знизилася майже на 35% вартості або майже $300 млрд у порівнянні з рекордним січневим максимумом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними видання, компанія вже втретє за останній рік втрачає понад 30% вартості.

Водночас інвестори стурбовані підвищенням процентних ставок і продажем дорогих акцій. Зараз Tesla поступилася капіталізацією корпорації Facebook, яку обігнала торік.

Акції Tesla вважаються найбільш волатильними серед найбільших компаній Уолл-стріт. Зокрема у лютому та березні минулого року акції компанії впали більш ніж на 60%, коли розпочалася пандемія коронавірусу. У серпні 2020 року акції впали на 33%, а потім відновили стрімке зростання.

Зазначається, що у лютому компанія Маска заявила про купівлю біткоїнів на $1,5 млрд. Однак після цієї новини курс криптовалюти зростав, а капіталізація Tesla знижувалася.

За даними видання, акції кількох інших великих компаній почали падати з 12 лютого, коли біржа Nasdaq закрилася на рекордній позначці. Однак падіння акцій Tesla виявилося сильнішим, ніж Apple (-13%), Amazon, Microsoft і Facebook (менш як 10%).