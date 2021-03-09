Covid-19 Україна

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Tesla втратила третину своєї капіталізації за півтора місяця

У понеділок, 8 березня, акції компанії Tesla Inc, яка належить Ілону Маску, впали ще на 4%. За півтора місяця капіталізація компанії знизилася майже на 35% вартості або майже $300 млрд у порівнянні з рекордним січневим максимумом.

Вівторок, 9 березня 2021, 13:35

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними видання, компанія вже втретє за останній рік втрачає понад 30% вартості.

Водночас інвестори стурбовані підвищенням процентних ставок і продажем дорогих акцій. Зараз Tesla поступилася капіталізацією корпорації Facebook, яку обігнала торік. 

Акції Tesla вважаються найбільш волатильними серед найбільших компаній Уолл-стріт. Зокрема у лютому та березні минулого року акції компанії впали більш ніж на 60%, коли розпочалася пандемія коронавірусу. У серпні 2020 року акції впали на 33%, а потім відновили стрімке зростання.

Зазначається, що у лютому компанія Маска заявила про купівлю біткоїнів на $1,5 млрд. Однак після цієї новини курс криптовалюти зростав, а капіталізація Tesla знижувалася.

За даними видання, акції кількох інших великих компаній почали падати з 12 лютого, коли біржа Nasdaq закрилася на рекордній позначці. Однак падіння акцій Tesla виявилося сильнішим, ніж Apple (-13%), Amazon, Microsoft і Facebook (менш як 10%).

  • Раніше повідомлялось, що Ілон Маск втратив 15,2 мільярда доларів і статус найбагатшої людини у світі після того, як акції компанії Tesla впали на 8,6%.
Теги: Tesla, Ілон Маск, інвестиції

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