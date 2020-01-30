У компанії Tesla заявили, що готові почати поставки компактного позашляховика Model Y вже в першому кварталі 2020 року, тобто на кілька місяців раніше обіцяного.

Про це повідомляє The Verge.

Компанія підтвердила свої плани в листі для інвесторів. Таке випередження сроків не властиве компанії і відбувається вперше.

Очікується, що поставки Model Y можуть бути вже в березні, тобто на кілька місяців раніше, ніж прогнозувалося.

На сайті Tesla зазначено, що Model Y з повним приводом за $ 52,99 тисячі, а також версія з високими експлуатаційними характеристиками почнуть поставлятися в березні 2020 року. Компанія також заявила, що їй вдалося збільшити максимальний діапазон швидкості з 280 миль до 315 миль.

Дешевша стандартна версія з пробігом в 230 миль спочатку була запланована на 2021 рік за ціною близько 40 тисяч доларів.