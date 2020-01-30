Про це повідомляє The Verge.
Компанія підтвердила свої плани в листі для інвесторів. Таке випередження сроків не властиве компанії і відбувається вперше.
Очікується, що поставки Model Y можуть бути вже в березні, тобто на кілька місяців раніше, ніж прогнозувалося.
На сайті Tesla зазначено, що Model Y з повним приводом за $ 52,99 тисячі, а також версія з високими експлуатаційними характеристиками почнуть поставлятися в березні 2020 року. Компанія також заявила, що їй вдалося збільшити максимальний діапазон швидкості з 280 миль до 315 миль.
Дешевша стандартна версія з пробігом в 230 миль спочатку була запланована на 2021 рік за ціною близько 40 тисяч доларів.
- Раніше акції виробника електромобілів Tesla Inc. підскочили майже на 5%. Компанія збільшила свою ринкову капіталізацію майже до 89 млрд доларів, або на 2 млрд дол. Ця сума більша за ринкові капіталовкладення General Motors і Ford на 50 млрд доларів і 37 мільярдів доларів відповідно.