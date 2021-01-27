Перший тестовий захід Олімпійських ігор в Токіо в 2021 році відкладуть як мінімум до квітня через обмеження на поїздки через ситуацію з коронавірусом в Японії.

Про це повідомляє Bangkok Post.

Тестові змагання з художнього плавання – фінальний відбірковий турнір до Ігор – мали пройти в Токійському центрі водних видів спорту з 4 по 7 березня, але тепер їх відклали як мінімум до квітня.

У повідомленнях йдеться, що Міжнародна федерація плавання (FINA) і Федерація плавання Японії (JASF) визначили, що обмеження на в’їзд іноземних громадян в Японію зроблять захід занадто складним для організації.

Кордони Японії на даний час майже закриті для іноземних відвідувачів, а в Токіо та інших частинах країни діє надзвичайний стан як мінімум до 7 лютого.

Спортсмени, які приїхали до Японії для підготовки до перенесених через коронавірус Ігор 2020 року, були звільнені від заборони на в’їзд, але уряд скасував цей привілей на початку січня 2021.

У грудні керівники Токіо-2020 представили 53-сторінковий звід правил з боротьби з вірусами, який, за їхніми словами, дозволить безпечно проводити Ігри без вакцини, навіть якщо пандемія ще не буде під контролем.