Про це повідомляє Bangkok Post.
Тестові змагання з художнього плавання – фінальний відбірковий турнір до Ігор – мали пройти в Токійському центрі водних видів спорту з 4 по 7 березня, але тепер їх відклали як мінімум до квітня.
У повідомленнях йдеться, що Міжнародна федерація плавання (FINA) і Федерація плавання Японії (JASF) визначили, що обмеження на в’їзд іноземних громадян в Японію зроблять захід занадто складним для організації.
Кордони Японії на даний час майже закриті для іноземних відвідувачів, а в Токіо та інших частинах країни діє надзвичайний стан як мінімум до 7 лютого.
Спортсмени, які приїхали до Японії для підготовки до перенесених через коронавірус Ігор 2020 року, були звільнені від заборони на в’їзд, але уряд скасував цей привілей на початку січня 2021.
У грудні керівники Токіо-2020 представили 53-сторінковий звід правил з боротьби з вірусами, який, за їхніми словами, дозволить безпечно проводити Ігри без вакцини, навіть якщо пандемія ще не буде під контролем.
- Наприкінці листопада 2020 року організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо заявив, що для проведення перенесених ігор будуть потрібні додаткові 200 мільярдів єн, або 1,92 млрд доларів.