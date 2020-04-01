Covid-19 Україна

оновлено 01.04.2020 о 16:02

Всього:

669(+24)

Хворіють:

642(+24)

Вилікувались:

10

Померло:

17(+0)

17:04 Білл Гейтс розповів, як надолужити час, згаяний в боротьбі з коронавірусом
16:32 Більше половини українців обмежили вихід із дому через карантин: опитування
16:25 У Лас-Вегасі бездомні сплять на стоянці за 6 метрів один від одного
16:10 До України прибув пором із Грузії, усіх пасажирів скерували на обсервацію
16:06 Вчені побоюються другої хвилі COVID-19 через ослаблення карантину в Китаї
15:49 Брат Єрмака повідомив, що не знає, хто записував його розмови
15:43 Коронавірус в Нью-Йорку: в Центральному парку обладнали госпіталь
15:38 Більше 80% українців побоюються затяжної економічної кризи, – опитування
15:22 Атака на брата: Денис Єрмак назвав відеозаписи «торпедами», які під нього «підклали»
15:19 Ілон Маск пропонує безкоштовно розіслати по світу апарати ШВЛ, але є умова
15:00 Синагоги виявилися головним місцем поширення коронавірусу в Ізраїлі
14:59 Чернівецька область вводить особливий режим в’їзду/виїзду
14:36 До Києва прилетів ще один літак з медичний допомогою з Китаю
14:35 У Дніпрі на період карантину закрили парки та заборонили ремонти у квартирах
14:32 Тести на Covid-19: які методики вибирають в світі
14:29 Більше 50% українців вважають, що влада применшує серйозність ситуації з COVID-19
14:11 «Вони більше не співають»: карантин все більше виснажує італійців
14:02 У Сумах чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в магазині без маски
13:59 Чубаров повідомив про перенесення «Маршу на Крим»
13:39 Кличко – киянам: Припиніть вештатися містом, ігноруючи обмеження
13:28 У Луцьку захворіли коронавірусом четверо медиків
13:20 В Україні запустили конкурс ІТ-проєктів HackCorona з призовим фондом у 4 млн грн
13:00 Кличко: Ринки в Києві не відкриватимуть, незважаючи на постанову МОЗ
12:47 У Китаї зафіксували більше 1,5 тис. випадків безсимптомного поширення COVID-19
12:43 В Мережі поширили фейк, що в Італії від COVID-19 нібито померло лише три людини
12:43 У Раді зареєстрували сім проектів постанов про скасування Закону «про ринок землі»
12:39 Легенда джазу Воллес Роні помер від коронавірусу
12:38 COVID-19: незвичні карантинні обмеження в різних країнах
12:19 139 військових ЗСУ в ізоляції через коронавірус
12:02 Вісім українців вилікувалися від коронавірусу за кордоном
11:48 В Уельсі під час карантину кози захопили місто – відео
11:46 У громадському транспорті Києва з 1 квітня ввели нові проїзні
11:41 На платформу Zoom подали в суд через приховане поширення персональних даних

Тести на Covid-19: які методики вибирають в світі

Уряди різних країн світу закликають компанії виробляти тест-системи для діагностики можливого зараження коронавірусом Covid-19. При цьому, існують різні методики проведення таких тестів, від яких залежить кінцевий результат.

Середа, 1 квітня 2020, 14:32

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

“Тестувати, тестувати і ще раз тестувати”: ці слова стали свого роду гаслом боротьби з пандемією коронавірусу в світі. Минулого місяця очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус заявив, що тільки тестування може показати реальну картину поширення нового виду інфекції в світі.

Але відсутність тестів або їх недостача роблять це завдання нездійсненним навіть для розвинених і багатих країн. Уряди різних держав шукають не просто спосіб тестувати своє населення, але знайти максимально дешевий і ефективний спосіб проведення тестування.

Які є тести від коронавірусу

Є два основних типи тестів, доступних для діагностики коронавірусної інфекції.

Перший – тест на антиген. Він показує – є чи немає в організмі нового коронавірусу, що викликає Covid-19.

Другий – тест на антитіла. Він шукає ознаки того, що хтось був заражений в минулому.

З того моменту, як китайські вчені в середині січня опублікували повний генетичний код вірусу (Sars-CoV-2), медики використовують методику, яка називається полімеразною ланцюговою реакцією (ПЛР), яка була стандартною практикою для лабораторій протягом 30 років. Зразки ПЛР можуть брати з декількох різних ділянок пацієнта. Найпростіший – це мазок з носа. Другий варіант – масок із задньої стінки горла. Третій варіант – зразок з нижніх дихальних шляхів. Він може дати кращі результати.

ПЛР-тести є надзвичайно точними, якщо їх проводять досвідчені фахівці в добре обладнаній лабораторії.

Чи можливо повторне зараження коронавірусом

Перший вид тестів (на антиген) роблять, взявши аналіз крові. Він визначає, чи є імунітет (антитіла) внаслідок перенесеної інфекції. Невелика кількість крові може швидко показати – чи є у людини два типи антитіл проти Sars-CoV-2.

Антитіла IgM можуть вказувати на те, що вірус все ще є в організмі. Як правило, вони зникають через два тижні після зараження. Після цього з’являються нові антитіла – IgG.

Медики припускають, що незважаючи на самостійне вироблення антитіл організмом, повторне зараження можливе. Це може статися як протягом декількох місяців, так і протягом декількох років. Це відбувається через те, що антитіла другого типу (IgG) з часом можуть припиняти функціонувати.

Які тести використовують в різних країнах

Тести другого типу, на антитіла, є пріоритетними для урядів Великобританії та Німеччини.

Тести на антитіла повинні давати результати швидше, ніж традиційні ПЛР-тести, займаючи кілька хвилин, а не кілька годин, хоча наразі розробляються набагато швидші набори антигенів.

Коли органи охорони здоров’я різних країн почали усвідомлювати, що спалах коронавірусу може представляти глобальну загрозу, вони почали розробляти тести в державних лабораторіях. Наприклад, в центрах по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) і Public Health England, які вже мали достатній досвід у використанні ПЛР-технологій для діагностики.

Традиційно, діагностика антигенів проводиться в державному секторі, причому приватні компанії надають тестові компоненти, такі як хімічні реагенти і мазки зразків пацієнтів, деякі з яких були в дефіциті.

В яких країнах розробляють тест-системи

Згідно з даними Фонду інноваційної діагностики (Find), що знаходиться в Женеві (Швейцарія) некомерційної групи, яка відстежує розробку продуктів, друга за величиною компанія, яка займається тестами на коронавірус, знаходиться в США. Всього в США 29 таких компаній.

Список Find не відображає деяких великих гравців в цій сфері.

Серед них компанія Hologic. Їх тести в США дозволили використовувати тільки в екстрених випадках.

Крім традиційних тестів на антитіла і антигени, дослідники в університетах і біотехнологічних компаніях розробляють нові оригінальні діагностичні технології.

Наприклад, компанія Crispr розробляє тести, в основі яких методика редагування генів. Вона може бути адаптована для розпізнавання і видалення певних генетичних послідовностей в Sars-CoV-2, які потім можуть бути ідентифіковані за допомогою зміни кольору.

До 29 березня в усьому світі було вироблено понад 4,9 млн тестів. Але в їх число не входять тести, виготовлені в Китаї. У Південній Кореї, де населення масово тестували на Covid-19, було виготовлено 394 тисячі тестів. В Ісландії виготовили понад чотири тисячі тестів.

Теги: тест, Коронавірус, карантин

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!