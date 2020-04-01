Тести на Covid-19: які методики вибирають в світі

Уряди різних країн світу закликають компанії виробляти тест-системи для діагностики можливого зараження коронавірусом Covid-19. При цьому, існують різні методики проведення таких тестів, від яких залежить кінцевий результат.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

“Тестувати, тестувати і ще раз тестувати”: ці слова стали свого роду гаслом боротьби з пандемією коронавірусу в світі. Минулого місяця очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус заявив, що тільки тестування може показати реальну картину поширення нового виду інфекції в світі.

Але відсутність тестів або їх недостача роблять це завдання нездійсненним навіть для розвинених і багатих країн. Уряди різних держав шукають не просто спосіб тестувати своє населення, але знайти максимально дешевий і ефективний спосіб проведення тестування.

Які є тести від коронавірусу

Є два основних типи тестів, доступних для діагностики коронавірусної інфекції.

Перший – тест на антиген. Він показує – є чи немає в організмі нового коронавірусу, що викликає Covid-19.

Другий – тест на антитіла. Він шукає ознаки того, що хтось був заражений в минулому.

З того моменту, як китайські вчені в середині січня опублікували повний генетичний код вірусу (Sars-CoV-2), медики використовують методику, яка називається полімеразною ланцюговою реакцією (ПЛР), яка була стандартною практикою для лабораторій протягом 30 років. Зразки ПЛР можуть брати з декількох різних ділянок пацієнта. Найпростіший – це мазок з носа. Другий варіант – масок із задньої стінки горла. Третій варіант – зразок з нижніх дихальних шляхів. Він може дати кращі результати.

ПЛР-тести є надзвичайно точними, якщо їх проводять досвідчені фахівці в добре обладнаній лабораторії.

Чи можливо повторне зараження коронавірусом

Перший вид тестів (на антиген) роблять, взявши аналіз крові. Він визначає, чи є імунітет (антитіла) внаслідок перенесеної інфекції. Невелика кількість крові може швидко показати – чи є у людини два типи антитіл проти Sars-CoV-2.

Антитіла IgM можуть вказувати на те, що вірус все ще є в організмі. Як правило, вони зникають через два тижні після зараження. Після цього з’являються нові антитіла – IgG.

Медики припускають, що незважаючи на самостійне вироблення антитіл організмом, повторне зараження можливе. Це може статися як протягом декількох місяців, так і протягом декількох років. Це відбувається через те, що антитіла другого типу (IgG) з часом можуть припиняти функціонувати.

Які тести використовують в різних країнах

Тести другого типу, на антитіла, є пріоритетними для урядів Великобританії та Німеччини.

Тести на антитіла повинні давати результати швидше, ніж традиційні ПЛР-тести, займаючи кілька хвилин, а не кілька годин, хоча наразі розробляються набагато швидші набори антигенів.

Коли органи охорони здоров’я різних країн почали усвідомлювати, що спалах коронавірусу може представляти глобальну загрозу, вони почали розробляти тести в державних лабораторіях. Наприклад, в центрах по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) і Public Health England, які вже мали достатній досвід у використанні ПЛР-технологій для діагностики.

Традиційно, діагностика антигенів проводиться в державному секторі, причому приватні компанії надають тестові компоненти, такі як хімічні реагенти і мазки зразків пацієнтів, деякі з яких були в дефіциті.

В яких країнах розробляють тест-системи Згідно з даними Фонду інноваційної діагностики (Find), що знаходиться в Женеві (Швейцарія) некомерційної групи, яка відстежує розробку продуктів, друга за величиною компанія, яка займається тестами на коронавірус, знаходиться в США. Всього в США 29 таких компаній. Список Find не відображає деяких великих гравців в цій сфері. Серед них компанія Hologic. Їх тести в США дозволили використовувати тільки в екстрених випадках. Крім традиційних тестів на антитіла і антигени, дослідники в університетах і біотехнологічних компаніях розробляють нові оригінальні діагностичні технології. Наприклад, компанія Crispr розробляє тести, в основі яких методика редагування генів. Вона може бути адаптована для розпізнавання і видалення певних генетичних послідовностей в Sars-CoV-2, які потім можуть бути ідентифіковані за допомогою зміни кольору. До 29 березня в усьому світі було вироблено понад 4,9 млн тестів. Але в їх число не входять тести, виготовлені в Китаї. У Південній Кореї, де населення масово тестували на Covid-19, було виготовлено 394 тисячі тестів. В Ісландії виготовили понад чотири тисячі тестів. 29 березня в Київ з китайського міста Сямень на вантажному літаку доставили 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок і інші засоби захисту.