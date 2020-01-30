Відповідну заяву опубліковано на сайті The Guardian.

У середу, 29 січня, керівництво газети виступило з офіційною заявою, в якій вказало, що ЗМІ більше не має наміру співпрацювати з нафтогазовими компаніями. Повідомляється, що під заборону потрапляє будь-який бізнес, в основному займається видобутком викопного палива, зокрема — з лідерами в цій сфері компанії.

Керівництво газети зазначило, що The Guardian і самі неодноразово писали про проблему глобального потепління та вплив роботи енергетичних компаній на клімат. Це рішення, за їхніми словами, “засноване на багаторічних зусиллях багатьох в цій галузі, спрямованих на запобігання значущих кліматичних дій з боку урядів по всьому світу”.

При цьому керівництво The Guardian визнає, що енергетичні компанії вкладають чимало коштів у те, щоб “відмити” свою діяльність. Зокрема, виділяючи кошти на матеріали в різних медіа, в яких увага акцентується на “зелених” ініціативах. В The Guardian відкрито говорять про те, що близько 40% їх доходів становить саме реклама, а рішення відмовитися від співпраці з енергетичними компаніями призведе до фінансових проблем. Тому журналісти звернулися до своїх читачів з проханням продовжувати підтримувати їх та оцінити цей крок, спрямований на зменшення вуглецевого сліду.

Варто зауважити, що міжнародна незалежна неурядова екологічна організація “Грінпіс” високо оцінило вчинок The Guardian.

“Це сміливий крок до того, щоб покінчити з легітимністю викопного палива. Нафтові та газові компанії тепер знаходяться поруч з тютюновими компаніями як підприємства, які загрожують здоров’ю та добробуту кожного на цій планеті. Інші ЗМІ, мистецькі та спортивні організації тепер повинні наслідувати їхній приклад та припинити рекламу й спонсорство компаній, що працюють на викопному паливі”, — сказав Мел Еванс, голова кампанії по клімату в “Грінпіс Великобританія”.