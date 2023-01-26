Документальний короткометражний фільм "Я не хотіла знімати воєнний фільм" (I Did Not Want to Make a War Film) режисерки Надії Парфан опублікувало видання The New Yorker. У стрічці розповідається про початок повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомило The New Yorker.

Режисерка перебувала за кордоном, коли 24 лютого Росія вдерлася до України. Кінострічку вона представила як особистий фільм-есе, де зобразила “болісне повернення додому”.

Документальна стрічка триває 17 хвилин 30 секунд. Надія Парфан розповіла, що звістка про початок російського вторгнення застав її в Дахабі, куди вона з чоловіком їздить взимку щороку.

“Мене звати Надя. Я з України. У мене вдома зима темна і холодна. Я волію втекти кудись у тепло і повернутися навесні, коли життя знову прокидається. Цей рік був іншим. Зима 2022 року так і не закінчилася”, – каже за кадром режисерка.

Надія Парфан використала у стрічці відео ракетних ударів по Києву, яке зняли очевидці, вторгнення військової техніки РФ у Київську область, мітинги у містах, куди заходили росіяни тощо. Ще вона зняла відео на шляху повернення додому: у деокупованій від росіян Бучі та в обстрілюваному ракетами Києві.