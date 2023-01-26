Про це повідомило The New Yorker.
Режисерка перебувала за кордоном, коли 24 лютого Росія вдерлася до України. Кінострічку вона представила як особистий фільм-есе, де зобразила “болісне повернення додому”.
Документальна стрічка триває 17 хвилин 30 секунд. Надія Парфан розповіла, що звістка про початок російського вторгнення застав її в Дахабі, куди вона з чоловіком їздить взимку щороку.
Надія Парфан використала у стрічці відео ракетних ударів по Києву, яке зняли очевидці, вторгнення військової техніки РФ у Київську область, мітинги у містах, куди заходили росіяни тощо. Ще вона зняла відео на шляху повернення додому: у деокупованій від росіян Бучі та в обстрілюваному ракетами Києві.
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