Про це повідомляють #Букви.
На розвороті, присвяченому новинам про коронавірусну хворобу, можна побачити мапу Європи, розфарбовану у відтінках синього, жовтого та червоного (залежно від темпів зростання захворюваності).
Зокрема, зображено Україну та Білорусь. Україна позначена червоним і підписана як “Білорусь”, показник зростання захворюваності — +43,8%. Так само Білоруссю підписана і Білорусь.
Цей номер вийшов у друк у вівторок, 23 березня. Також друкована версія доступна для перегляду онлайн.
Видання наразі не прокоментувало помилку та не перепрошувало за неї. Реакції МЗС так само не було.
- Раніше загальнодержавний телеканал у Туреччині TGRT Haber у своєму ефірі показав мапу американської компанії Stratfor з можливим розширенням сфер впливу Туреччини у 2050 році.