Щоденна британська газета The Times на мапі позначила і Україну, і Білорусь як Білорусь.

Про це повідомляють #Букви.

На розвороті, присвяченому новинам про коронавірусну хворобу, можна побачити мапу Європи, розфарбовану у відтінках синього, жовтого та червоного (залежно від темпів зростання захворюваності).

Зокрема, зображено Україну та Білорусь. Україна позначена червоним і підписана як “Білорусь”, показник зростання захворюваності — +43,8%. Так само Білоруссю підписана і Білорусь.

Цей номер вийшов у друк у вівторок, 23 березня. Також друкована версія доступна для перегляду онлайн.

Видання наразі не прокоментувало помилку та не перепрошувало за неї. Реакції МЗС так само не було.