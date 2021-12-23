Президент України Володимир Зеленський вибрав дуже невдалий час, щоб розпочати переслідування опозиції. Це може розділити країну на тлі загрози повномасштабного нападу з боку Росії.

Про це пише американське видання The Washington Post.

“Зеленський зосереджується на двох найвпливовіших людях України: Рінаті Ахметові, металургійному та медіа-магнаті, загальний стан якого журнал Forbes оцінює приблизно у 7 мільярдів доларів, та Петру Порошенку, колишньому президентові-мільярдері, якого Зеленський переміг у 2019 році “, – ідеться у статті.

Видання зазначає, що аналітики вважають, що Зеленський, популярність якого різко впала з того часу, як два роки тому він здобув командну перемогу на президентських виборах в Україні, цілком може розіграти популістську гру.

“Але він ризикує уявити неорганізований образ України міжнародному співтовариству, яке розглядає питання про допомогу країні для протидії цій останній ескалації конфлікту з Росією”, – ідеться у статті.

Західні офіційні особи приватно висловлюють подив щодо того, що українське суспільство значною мірою ігнорує загрозу вторгнення з боку Росії – на відміну від тривоги, вираженої Сполученими Штатами та Європою.

Як пише Washingtonpost, очікується, що президент Росії Володимир Путін підтвердить те, що Кремль вважає “червоною лінією” щодо розширення НАТО на Україну під час своєї щорічної марафонської прес-конференції у четвер.

“Москва зажадала від альянсу гарантій, що він не проводитиме жодних військових дій за межами своєї території в Україні та інших колишніх радянських республіках. У вівторок Путін заявив високопоставленим офіцерам Міноборони Росії, що Росія “запровадить адекватні військово-технічні заходи реагування і жорстко відреагує на недружні кроки”, – ідеться у матеріалі.

Як пише видання, Зеленський виступав за припинення двох головних загроз для країни: війни з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України та політичним та економічним пануванням олігархів у країні. Але рішення зайнятися обома одночасно може призвести до невиконання жодної з обіцянок.

“На жаль, це справді небезпечний крок. З огляду на реальну загрозу російського вторгнення, шукати ворогів усередині країни – не найкращий спосіб. Росія може лише вітати будь-яку дестабілізацію”, – цитує The Washington Post Євгена Магду, аналітика Інституту світової політики у Києві.

У статті ідеться, що цього тижня українська влада заявила, що вона піддає Порошенку офіційне розслідування за звинуваченням у державній зраді та “сприянні діяльності терористичних організацій”.

“Звинувачення пов’язані із закупівлями вугілля для державних підприємств шість років тому, коли Порошенко був президентом. Вугілля нібито надходило з шахт, контрольованих підтримуваними Москвою бойовиками на сході України; його продаж допоміг би фінансувати їхню битву проти київського уряду”, – пише видання.

Офіційні особи політичної партії Порошенка відкидають звинувачення. Державні органи, які беруть участь у розслідуванні, такі як Генеральна прокуратура, кажуть, що вони працюють незалежно від будь-якого впливу президента.

У The Washington Post нагадали, що минулого місяця Зеленський заявив, що Ахметова вербують для участі у перевороті проти українського уряду. Він не надав жодних доказів чи додаткових подробиць.

Зеленський не сказав, що сам Ахметов планував переворот. І все-таки мільярдер обурився.

“Сама ідея моєї участі” була “абсолютно абсурдною”, – сказав Ахметов у заяві The Washington Post, і “виникла для мене абсолютно несподівано”.

Видання додало, що під час недавнього опитування, проведеного українським дослідницьким консорціумом, майже половина опитаних заявили, що, на їхню думку, олігархи становлять «найбільшу небезпеку для країни».

“Україна хоче показати Байдену, що він серйозно налаштований покласти край “ері олігархів”. Це не так просто. Рух до деолігархізації є центральним елементом антикорупційної програми Зеленського. Цей порядок денний підтримується урядом США та Міжнародним валютним фондом, які пов’язали підтримку України з її боротьбою проти хабарництва. У червні президент Байден заявив, що Україні необхідно покінчити з корупцією, перш ніж вона зможе стати кандидатом на вступ до НАТО”, – пише The Washington Post.

У виданні додали, що не зрозуміло, чи довіряють українці Зеленському у виконанні роботи, чи підтримують його прямо зараз, коли Україні загрожує військова загроза з боку Росії.