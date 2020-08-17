Ролик опубліковано на YouTube-каналі Сергія Тихановського “Страна для жизни”.

“Ви віддали мені свої голоси, я дуже це ціную, я абсолютно точно знаю, чому ви це зробили. Ми всі хочемо вийти з цього нескінченного кола, в якому опинилися 26 років тому. Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в як національного лідера з тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв’язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових президентських виборів “, – сказала Тихановська.

Також вона закликала силовиків припинити насильство і стати на бік протестуючих. Тихановська запевнила, що білоруський народ прийме їх, якщо каяття буде щирим.

“Я хочу звернутися до людей у ​​формі. Білоруси – це люди, які не сприймають насильство, білоруси щедрі і справедливі. І якщо ви вирішите не виконувати злочинні накази і перейти на бік народу, вони пробачать вас, підтримають вас і в майбутньому не дорікнути поганим словом “, – сказала вона.