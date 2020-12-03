Про це повідомляє Engadget.

На це звернув увагу в Twitter колишній директор з соціальних медіа The Next Web, консультант Метт Наварра.

Зараз обмеження для відео становить декілька хвилин. Відзначається, що це оптимальний час для соцмережі: короткі ролики дозволяють легко переходити до наступного відео.

А ось трихвилинний хронометраж дозволить авторам знімати трейлери або уроки макіяжу – як, наприклад, на YouTube.

Наварра дав зрозуміти, що ця зміна все ще знаходиться на стадії тестування, тому більшість користувачів не помітять різниці, якщо вони не натраплять на довше відео.

Проте користувачі в соціальних мережах поки незадоволені.

“Побачила свій перший 3-хвилинний тикток. Що взагалі відбувається?”

“Я тільки що подивився трихвилинний тікток. Що це?”

“У тікток що, тепер трихвилинні відео?”