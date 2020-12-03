Про це повідомляє Engadget.
На це звернув увагу в Twitter колишній директор з соціальних медіа The Next Web, консультант Метт Наварра.
Зараз обмеження для відео становить декілька хвилин. Відзначається, що це оптимальний час для соцмережі: короткі ролики дозволяють легко переходити до наступного відео.
А ось трихвилинний хронометраж дозволить авторам знімати трейлери або уроки макіяжу – як, наприклад, на YouTube.
Наварра дав зрозуміти, що ця зміна все ще знаходиться на стадії тестування, тому більшість користувачів не помітять різниці, якщо вони не натраплять на довше відео.
Проте користувачі в соціальних мережах поки незадоволені.
“Побачила свій перший 3-хвилинний тикток. Що взагалі відбувається?”
“Я тільки що подивився трихвилинний тікток. Що це?”
“У тікток що, тепер трихвилинні відео?”
- Раніше повідомлялося, що у соцмережі TikTok розширили функцію “Батьківський контроль”, яка дозволяє батькам зв’язати свій обліковий запис з обліковим записом дитини.