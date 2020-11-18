У соцмережі TikTok розширили функцію "Батьківський контроль", яка дозволяє батькам зв'язати свій обліковий запис з обліковим записом дитини.

Про це повідомляється на сайті соцмережі.

Тепер, зокрема, батьки зможуть обирати, хто бачить обліковий запис дитини, хто може коментувати, а також обмежити можливість іншим користувачам бачити, які ролики сподобалися їхній дитині.

Функції батьківського контролю ввели на платформі ще в квітні – тоді у батьків з’явилася можливість блокувати пошукові запити, що стосуються конкретних відеороликів, користувачів, музики і хештегів, контролювати час перебування в TikTok і змінити налаштування отримання повідомлень.

Також TikTok відключив розділ з особистими повідомленнями у всіх користувачів молодше 16 років. Такий захід пояснюють тим, що в 2019 році деякі користувачі відправляли дітям і підліткам непристойні повідомлення.