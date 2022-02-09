Розробники застосунку "TikTok" працюють над запровадженням оцінювання та обмеження контенту за віковими категоріями. Це потрібно для того, щоб діти та підлітки не мали змоги переглядати контент для дорослих.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

TikTok – досить популярний застосунок саме серед підлітків, тож розробники почали задумуватися над запровадженням вікових обмежень. Наразі триває тестування функції, яка дала б змогу батькам чи опікунам обмежити дітям та підліткам відео з вмістом для дорослих.

Компанія, яка належить китайському технологічному гіганту ByteDance, заявила, що опирається на стандарти оцінювання контенту, які використовують у фільмах та іграх. У заяві йдеться про те, що користувачі TikTok, які власне і створюють відео, могли б самостійно зазначати, чи хочуть вони аби їх відео могла переглядати лише повнолітня аудиторія.

Платформи соціальних мереж на сьогодні ретельно перевіряють щодо того, як вони дбають про безпеку неповнолітніх користувачів. У США нещодавно розкритикували Meta Platforms Inc, яка володіє Facebook, Instagram та WhatsApp, за те, що вона планує створення Instagram для дітей.

TikTok, який був розкритикований за публікації, що пропагують розлади харчової поведінки, стверджує, що забороняє подібний контент. Цього тижня компанія офіційно заявила, що видалятиме повідомлення, де рекламують широкий вміст про порушення харчування.

“Ми розуміємо, що люди можуть боротись з нездоровим харчуванням та поведінкою, не маючи таких діагнозів”, – акцентували у компанії.

Варто додати, що цього місяця TikTok оновив правила користування застосунком. За новими правилами, користувачам заборонено публікувати, завантажувати, транслювати чи передавати іншим користувачам контент, який схвалює чи підтримує ідеологію ненависті. До прикладу, white superiority (переваги білої раси), мізогінію, антисемітизм чи контент, який направлений проти ЛГТБ+.