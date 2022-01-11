Ця платформа залишається найменш дослідженою, водночас її вплив, дослідники суттєво недооцінюють, досі сприймаючи цю соцмережу як передусім розважальну та молодіжну.

Про це йдеться на сайті IMI.

За останні кілька років TikTok зробив гігантський стрибок у популярності: у 2020 році він став найбільш завантажуваним застосунком у світі, а у 2021-му обігнав Google і був найвідвідуванішим сайтом року.

За дослідженням Інститут вивчення журналістики Reuters (дослідницький центр Оксфордського університету), однією з тенденцій 2021 року стало те, що молоді люди до 25 років відмовились від споживання новин: за подібним контентом вони йдуть в Instagram і TikTok.

Тому було б дивно, якби антивакцинатори не просували своїх меседжів там, де сидять мільйони українців.

TikTok ідеально підходить для поширення дезінформації та небезпечного контенту, річ у тім, що він створений під розважальний контент, тому навіть жартівливі відео на коронавірусні теми багато хто може сприйняти серйозно. Якщо на інших платформах зазвичай можна досить швидко зрозуміти, ким є автор відео чи посту, то в TikTok, де користувачу надається безліч коротких роликів, він зазвичай просто пропустить відео, ніж почне з’ясовувати, хто автор відео.

Розслідування, проведене виданням “Wall Street Journal” улітку 2021 року показало, TikTok може швидко привернути увагу неповнолітніх, саме вони є переважною частиною користувачів цієї соцмережі.

Щоб зрозуміти, чого саме хоче користувач, алгоритмам TikTok досить лише визначити, скільки часу людина проводить за переглядом певного відео. Журналісти знайшли сотні прикладів небезпечного контенту, що показувався акаунтам неповнолітніх. Деякі з них були видалені лише після розслідування.

Знайти фейки та конспірологію в TikTok, найпростіше з усіх платформ. Для цього достатньо ввести в пошуку слово на коронавірусну тематику, і в результатах буде значна кількість сумнівного відео. А якщо ввести слово з лексикону противників вакцинації, то практично всі ролики будуть відповідні.

Вірусності роликів сприяє той факт, що зберегти відео з TikTok собі на телефон можна в одне натискання. Якщо платформа видалить оригінал відео, ролик може зберегтися в месенджерах та чатах.

Одними з перших роликів на тему коронавірусу були жартівливі відео від підлітків, що вдавали, ніби вони заразилися коронавірусом. Деякі з них дуже швидко потрапили в рекомендовані й набрали мільйони переглядів.

Як показує дослідження, популярні сервіси не досить роблять для запобігання поширенню фейків та дезінформації. Складається враження, що платформи поки самі не знають, що робити з контентом, який ніби й не суперечить їхнім правилам, однак може завдати шкоди надто довірливим людям. TikTok у цьому напрямі не робить практично нічого.