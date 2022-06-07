До Києва привезли 160 тіл загиблих українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь". Тіла щонайменше 52 осіб - це загиблі з полку "Азов".

Про це у коментарі “Суспільному” повідомила речниця полку “Азов” Ганна Головко.

Вона підтвердила обмін тілами з Росією, який відбувся напередодні. За її словами, обмін був 160 на 160 і Україні передали тіла загиблих воїнів з “Азовсталі”. Серед них тіла 52 бійців полку “Азов”.

Головко додала, що щодо поховань військових наразі немає ніякої інформації.

“Поховання скоріш за все буде відбуватися, за інформацією від патронажної служби на даний момент, скоріш за все будуть ховати всіх одразу. За згодою батьків”, — сказала вона.

В Асоціації родин захисників “Азовсталі” повідомили, що тіла загиблих зустріли патронатна служба полку “Азов” та лікарі. Разом вони провели огляд та опис тіл.

Через деякий час рідних загиблих воїнів викличуть на експертизу та процедуру упізнання. Також в Асоціації родин захисників “Азовсталі” повідомили, що перемовини щодо наступного обміну тілами тривають.