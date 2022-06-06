РФ передала Україні перші тіла загиблих військових на «Азовсталі» – AP

РФ почала процедуру передачі Україні тіл бійців, котрі загинули на заводі "Азовсталь" під час оборони заблокованого Маріуполя. Десятки загиблих привезли до Києва для експертизи ДНК.

Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press з посиланням на спікерку полку “Азов” Ганну Головко та колишнього командира полку Максима Жоріна.

4 червня Україна оголосила про перший з початку війни офіційно підтверджений обмін загиблими військовими. Обидві сторони обмінялися загалом 320 тілами. Обмін відбувся 2 червня на передовій у Запорізькій області.

Пізніше Ганна Головко заявила, що всі 160 українських тіл, передані росіянами, були з руїн заводу у Маріуполі. Максим Жорін також підтвердив, що серед обміняних були тіла з металургійного заводу.

Брат зниклого на заводі бійця “Азову” повідомив AP, що щонайменше дві вантажівки з тілами з “Азовсталі” доправлені до військового госпіталю в Києві для ідентифікації.

Мати воїна, який загинув під час авіаудару по заводу, розповіла, що їй повідомили, що серед перевезених до Києва може бути також тіло її сина. Вона не захотіла називати свого імені, аби не нашкодити процесу обміну. Натомість називаючи сина героєм, наголосила, що для неї “важливо поховати його на нашій українській землі”.

Пізніше в “Асоціації родин захисників “Азовсталь” підтвердили інформацію про прибуття тіл загиблих до Києва. Патронатна служба полку “Азов” зустріла та разом з лікарями провела огляд та опис тіл. В Асоціації зазначили, що серед тіл загиблих третина – бійці полку “Азов”, належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується. Наразі судмедексперти ведуть роботи, які за часом, попередньо, можуть тривати до трьох місяців.