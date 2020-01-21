Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко пропонує закріпити в Конституції "традиційну сім'ю", яка складається з союзу чоловіка і жінки.

Про це вона заявила в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

У Тимошенко запитали, яке її ставлення до міжфракційного об’єднання, створеного для захисту вічних цінностей, а також – чи підтримує вона легалізацію одностатевих шлюбів.

“Я до одностатевих шлюбів ставлюся приблизно так: треба закріпити в Конституції традиційну сім’ю, де чоловік і жінка повинні створювати сім’ю і жити. Якщо у людей є інше бачення на це, то це їхня особиста справа. Але робити це частиною Конституції і це підштовхувати … Я вважаю, що це просто якась дивна історія”, – відповіла політик.

Вона конкретно не сказала, чи погодилася бути частиною міжфракційного об’єднання, оскільки поки не розуміє, які “цінності” воно буде захищати.

Також лідер “Батьківщини” нагадала, що кожна людина має свою свободу, яку ніхто не може обмежити.

Своє бачення щодо легалізації одностатевих шлюбів вона пояснила ще й тим, що українське суспільство – “на 90% християни та віруючі люди”.