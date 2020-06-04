Про це вона заявила в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1 + 1”.
“Можу точно сказати, що меморандум, з яким ми знайомі, лист про наміри .. Це по суті комплексна здача національних українських інтересів. Комплексна. Це і продаж стратегічних об’єктів державної власності, це і продовження медичної реформи Уляни Супрун, тут і тарифи, тут і земля. Тут тотальний розпродаж України та віддача всіх наших фінансових потоків”, – заявила Тимошенко.
Вона також попросила Кабмін опублікувати текст меморандуму з МВФ.
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що уряд України не може оприлюднити меморандум до його офіційного прийняття.
“Є певні процедури. Це спільний документ, і він буде оприлюднений Міжнародним валютним фондом після того як буде прийнято рішення. Ми не можемо оприлюднити те, що ще не вступило в законну силу”, – сказав Марченко.
Він зазначив, що з української сторони меморандум був схвалений президентом України, прем’єр-міністром, главою Нацбанку і міністром фінансів.
- Раніше повідомлялося, що Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд ухвалить програму Stand-By на 5 мільярдів доларів на засіданні Ради директорів 5 червня.