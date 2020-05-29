Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд ухвалить програму Stand-By на 5 мільярдів доларів на засіданні Ради директорів 5 червня.

Про це в інтерв’ю агентству Reuters сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, перший транш програми в розмірі 1,9 млрд доларів буде виділений на наступний день – 6 червня.

Зазначається, що Україні потрібні кредити, щоб витримати економічний шок, викликаний епідемією коронавірусу.

Шмигаль також додав, що, за попередніми оцінками, у другому кварталі цього року валовий внутрішній продукт може впасти на 12 %.