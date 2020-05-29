Про це в інтерв’ю агентству Reuters сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, перший транш програми в розмірі 1,9 млрд доларів буде виділений на наступний день – 6 червня.
Зазначається, що Україні потрібні кредити, щоб витримати економічний шок, викликаний епідемією коронавірусу.
Шмигаль також додав, що, за попередніми оцінками, у другому кварталі цього року валовий внутрішній продукт може впасти на 12 %.
- 7 травня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд і Україна замість трирічної програми EFF ухвалять короткострокову програму stand-by на 18 місяців.
- 13 травня повідомлялось, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця травня 2020 року.