Заступник глави фракції "Слуга народу", народний депутат Микола Тищенко за минулий рік заробив майже 600 тисяч гривень.

Про це свідчать дані електронної декларації Тищенко за 2019 рік.

Згідно з декларацією, більшість коштовних речей належать дружині Тищенка Аллі Барановській.

Зокрема, Микола Тищенко має у власності дві квартири в Києві – площею 158 кв. м та 53 кв. м, одне машиномісце, Mercedes-Benz S400 2019 року та Audi А8 2011.

Політик за минулий рік заробив 596 154 грн, а у грошовому активі має 7 929 693 грн, 38 500 доларів та 11 010 євро.

Також нардепу довелося декларувати 9 брендових сумок своєї дружини, серед яких, Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent та клатчі від Valentino, Dior, Chanel.

Крім того, Тищенко вніс у декларацію ювелірні прикраси Алли: сережки з діамантами Tiffani&Co, каблучка Bulgari та браслет від Cartier. А також у подружжя 17 елітних годинників на двох – Rolex, Bulgari, Audemars Piguet, Breguet Patek Philippe та інших відомих брендів.

На Барановську записана квартира в Києві на 74 кв. м, земельна ділянка 1 тис. метрів, машиномісце та Mercedes-Benz CLA250 2014 року.

За минулий рік дружина Тищенка, яка має салон краси, заробила 293 200 грн, а готівкою вона має 980 901 грн та 15 тис. доларів.