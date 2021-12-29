Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України не підтримала пропозицію української делегації про проведення позачергового засідання 29 грудня 2021 року.

Про це повідомив в.о. першого заступника голови української делегації Андрій Костін.

У повідомленні наголошується, що 22 грудня 2021 року учасники ТКГ підтримали необхідність дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, досягнутих у липні 2020 року.

23 грудня у штабі Операції об’єднаних сил України повідомили, що російські бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема, двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Це стало приводом для того, щоб 28 грудня 2021 року українська делегація у ТКГ ініціювала проведення 29 грудня позачергового засідання.

Наступне засідання ТКГ відбудеться 26 січня 2022 року.