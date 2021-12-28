Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
“Зокрема, окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів пальне, бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати. Також для прихованого постачання майна військового призначення окупанти використовували так звані “гуманітарні конвої”, – ідеться у повідомленні.
У Міноборони зазначили, що, водночас, Росія значно збільшила поставку до з’єднань і частин окупаційних військ бойових броньованих машин – як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах.
“Крім того, до підрозділів противника для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями, насамперед розвідників, снайперів, артилеристів, зв’язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, направляються кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ”, – додали у відомстві.
- Нагадаємо, що російська сторона може планувати вторгнення на територію України вже цього січня – і якщо це відбудеться в акваторії Азовського моря, українська армія буде практично безсилою.
- У разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну – заява російського керівництва.