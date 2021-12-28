Командування Збройних сил РФ протягом грудня 2021 року продовжувало нарощувати бойові можливості російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Окупанти знову використали так звані «гумконвої».

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Зокрема, окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів пальне, бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати. Також для прихованого постачання майна військового призначення окупанти використовували так звані “гуманітарні конвої”, – ідеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що, водночас, Росія значно збільшила поставку до з’єднань і частин окупаційних військ бойових броньованих машин – як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах.

“Крім того, до підрозділів противника для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями, насамперед розвідників, снайперів, артилеристів, зв’язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, направляються кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ”, – додали у відомстві.