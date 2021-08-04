Дві українки - Анна Рижикова та Вікторія Ткачук - пройшли до фіналу Олімпіади на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Про це повідомляє НОК України.

У кваліфікації до фіналу Анна Рижикова прийшла сьомою, а Вікторія Ткачук – восьмою.

У фіналі українки покращили свої результати – Рижикова фінішувала п’ятою (53,48 сек.), Ткачук – з кращим результатом в кар’єрі прийшла шостою (53,79 сек.)

А ще Вікторія встановила особистий рекорд.

“Задоволена, але більше задоволена тим, що в мене є сили і я можу ще додавати. По трасі припустилися декількох помилок, тому намагалася наздогнати між бар’єрами. Радію, що у фіналі показала найкращий результат за всю свою кар’єру. Є резерви будемо їх використовувати”, – прокоментувала Вікторія Ткачук.

Анна Рижикова зазначила: “Радію, що тут все склалося, боролася, не жаліла себе. Це високий результат, конкуренція неймовірна. Знаю, що немає медалі і завтра про мене забудуть, але 5 місце у фіналі Олімпійських ігор, це дуже високий результат”.