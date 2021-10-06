Коли внутрішній звіт роботи Facebook показав, що його дочірня платформа Instagram сприяє розвитку депресії у дівчаток-підлітків, експерти поклали частину провини на індустрію моди.

Про це йдетьсяя в статті видання Business of Fashion.

Дослідження, що було опубліковано в The Wall Street Journal, показало, що контент знаменитостей про моду і красу стає причиною частих випадків “соціального порівняння” – порівняння власного способу життя і поглядів із глянцевими версіями в соціальних мережах. А це особливо небезпечно для психіки молоді. У звіті рекомендувалося платформі Instagram зменшити акцент на такому контенті.

Проте навряд чи це спрацює з незліченними брендами, які розміщують свій контент в Instagram.

Кілька експертів моди сказали BoF, що в звіті про роботу Facebook їх мало що здивувало. Проте більшість рекламодавців зазначають, що саме токсичний контент в Instagram має свої переваги, адже охоплює величезну аудиторію.

Та все ж таки світ моди не може ігнорувати потенційну шкоду Instagram.

Facebook заявляє, що вживає заходів для захисту молодих користувачів. Цього літа, наприклад, видалили 600 000 облікових записів Instagram, які не відповідають мінімальним віковим вимогам.

Огляд Facebook, проведений у березні 2020 року, рекомендує просувати “контент, який ґрунтується на поєднанні реальності, доступності та досяжних цілей”.

Також індустрію моди постійно закликають переглянути своє визначення краси, тобто залучати до роботи моделей з різними стандартами зовнішності. Наприклад, продажі нижньої білизни Aerie різко зросли після того, як у 2014 році бренд заявив, що перестане ретушувати зображення.

“Ви не можете просто мати одновимірне уявлення про прагнення, особливо коли цей один вимір зосереджено на красі або зовнішності”, – сказав Брайан Воган, виконавчий креативний директор і партнер агентства креативного маркетингу Shadow, команда якого працювала над кампанією для Aerie. В ній користувачам соціальних мереж пропонувалося публікувати себе такими, якими вони є, з усіма недоліками.

За його словами, бренди повинні сигналізувати, що куди важливіше творчі якості або особисті досягнення, а не фізична привабливість. Те ж саме стосується і вибору послів бренду, тобто акцент не на привабливій зовнішності.

За даними бренду, кампанія отримала понад 160 мільйонів переглядів у звичайних і платних соціальних мережах. Це також сприяло росту популярності бренду на платформі TikTok, де його хештег #AerieREAL зібрав понад дев’ять мільярдів переглядів. Згідно зі звітами компанії, у другому кварталі 2021 року бренд зріс на 34% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і націлений на прибуток у 2 мільярди доларів.

Проте більш традиційна реклама все ще залишається нормою в Instagram, і огляд Facebook за березень 2020 року показує, що роки позитивного маркетингу мало що зробили для підвищення впевненості користувачів у собі.