Про це поінформували в Комітеті виборців України.

Найвищі показники відвідування – у нардепів від “Слуги народу”, “Європейської Солідарності” та “Голосу”.

Так, всього за місяць відбулося 14 пленарних засідань. Із 423 народних депутатів всі засідання відвідали лише 240 нардепів або 56 % від складу Парламенту. Ще 141 депутат відвідав 10-13 засідань, 40 депутатів – 9 і менше засідань. У середньому на засіданнях Ради були зареєстровані 82 % депутатів від “Слуги народу”, 75 % – від “Європейської Солідарності” і 75 % – від “Голосу”.

Нижчі показники відвідування у представників депутатської групи “За майбутнє”: в середньому в Раду ходили 70 % нардепів.

У “Опозиційної платформи – За життя” показники відвідування – на рівні 63 %, ВО “Батьківщина” – 60 %.

“У порівнянні із листопадом кількість депутатів-прогульників дещо зросла. Якщо в листопаді всі пленарні засідання Верховної Ради відвідали 299 депутатів, то в грудні – лише 240. При цьому в грудні відбулася низка важливих голосувань. Зокрема, було ухвалено Виборчий Кодекс, було внесено законодавчі зміни в частині депутатської недоторканності, ухвалено закони про статус учасників бойових дій та щодо протидії відмиванню коштів”, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

У порівнянні з листопадом показники відвідування засідань ВР нардепами від “Голосу” трохи зменшилися (з 83 % до 75 %). Водночас зросли показники “слуг народу” (з 80 % до 82 %), “Європейської Солідарності” (з 69 % до 75 %), “Батьківщини” (з 57 % до 60 %), групи “За майбутнє” ( з 52 % до 70 %) і ОПЗЖ (з 61 % до 63 %).

Інформація аналізувалася за даними електронної реєстрації нардепів.