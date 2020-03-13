Про процес одужання актор написав в Instagram на особистій сторінці.
Подружжя заразилося вірусом під час поїздки в Австралію.
Щоб не передати вірус оточуючим, Рита і Том знаходяться в ізоляції. За словами актора, австралійські медики надають їм всю необхідну допомогу.
Він закликав своїх прихильників дотримуватися порад експертів, піклуватися один про одного і зберігати позитивний настрій.
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Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx
“Пам’ятайте, що, незважаючи на всі поточні події, в бейсболі не плачуть”, – написав він.
- Раніше повідомлялося, що американський актор Том Хенкс повідомив, що здав тест на наявність коронавірусної інфекції, який показав позитивний результат.