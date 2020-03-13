Американський актор Том Хенкс і його дружина Рита Віллсон зараз в ізоляції через зараження коронавірусом.

Про процес одужання актор написав в Instagram на особистій сторінці.

Подружжя заразилося вірусом під час поїздки в Австралію.

Щоб не передати вірус оточуючим, Рита і Том знаходяться в ізоляції. За словами актора, австралійські медики надають їм всю необхідну допомогу.

Він закликав своїх прихильників дотримуватися порад експертів, піклуватися один про одного і зберігати позитивний настрій.

“Пам’ятайте, що, незважаючи на всі поточні події, в бейсболі не плачуть”, – написав він.