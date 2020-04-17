Про це повідомляє DW.

Стратегія боротьби з пандемією COVID-19 у багатьох країнах світу зводиться приблизно до одних і тих же заходів: держави закривають кордони, зупиняють роботу університетів і шкіл, скасовують усі масові заходи і запроваджують більш чи менш жорсткий карантин або інші обмеження. Та, попри це успіхи, у приборканні коронавірусу та підтримці хоч якоїсь економічної стабільності у всіх різні.

У Європі саме Німеччина найкраще дає раду кризі, спричиненій епідемією COVID-19. Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами фонду Deep Knowledge Group (DKG) із Лондона. ФРН зайняла друге місце у світовому рейтингу найбезпечніших країн в умовах пандемії COVID-19. Загалом до даного списку, оприлюдненого на офіційному сайті DKG, увійшли 40 зі 150 проаналізованих країн. Перше місце у топ-40 зайняв Ізраїль, України у списку немає.

Німеччина виявилася також єдиною європейською країною в першій десятці рейтингу. На третьому місці опинилася Південна Корея, за нею йдуть Австралія, Китай, Нова Зеландія, Тайвань, Сінгапур, Японія і Гонконг. Під час складання рейтингу його творці враховували дієвість заходів, вжитих задля стримання поширення коронавірусу, пояснює засновник DKG Дмитро Камінський.

“Країна повинна була або від початку оголосити дуже жорсткий карантин, що перешкоджає поширенню інфекції, або – як у випадку з Німеччиною та Китаєм – вжити обмежувальних заходів уже після зараження доволі великої кількості людей, і при цьому досить ефективно лікувати хворих, досягнувши того, щоб кількість померлих була відносно малою”, – говорить аналітик.

Одним із головних параметрів для внесення країни до списку, додає він, стала крива збільшення числа інфікованих: “Вона має стабільною або знижуватися. Саме тому до рейтингу не потрапили такі європейські країни, як Італія та Іспанія”. Найближчим часом DKG розширить рейтинг безпеки країн під час пандемії COVID-19 до ста держав.

У своїх дослідженнях експерти DKG використовують інформацію з відкритих джерел, у тому числі дані Всесвітньої організації охорони здоров’я і Університету Джонса Хопкінса. Дмитро Камінський каже, що в цілому йдеться про оцінку ефективності національної системи охорони здоров’я на момент проведення оцінки і на найближчу перспективу, а також про рівень економічної стабільності та дієздатності держави у довгостроковій перспективі – після завершення пандемії.

“Адже потрібно не тільки пережити епідемію, а й зуміти перезапустити економіку, запобігши її колапсу, і активно розвиватися найближчі кілька років, – пояснює Камінський. – Рейтинг показує, які країни максимально ефективно можуть захистити своїх жителів як від наслідків зараження COVID-19, так і від економічних потрясінь, викликаних пандемією”.

Під час складання рейтингу аналітики DKG враховували такі критерії, як ефективність національних систем моніторингу та виявлення захворювання, зокрема, широкий доступ до тестів на коронавірус. Також вони звертали увагу на дієвість карантину та інших обмежувальних заходів. Ще одним параметром стали резерви системи охорони здоров’я.

“Якщо взяти Німеччину, то там дуже великий запас реанімаційних ліжкомісць, достатньо лікарень і медичного персоналу. Але, що ще важливіше, у Німеччини є можливість виробляти медичне обладнання та препарати всередині країни: вона зможе самостійно розв’язати ці проблеми, навіть якщо виявиться повністю відрізаною від інших держав, скажімо, у разі загострення пандемії”, – зазначає засновник DKG.

Він особливо підкреслює вміння німецької влади – як на федеральному, так і на регіональному рівнях – управляти кризовими ситуаціями. “З огляду на високий початковий рівень зараження, Німеччина надзвичайно ефективно пройшла стрес-тест і успішно загальмувала поширення хвороби, зумівши уникнути долі інших країн. Це надасть їй значні економічні переваги після закінчення пандемії”, – говорить Дмитро Камінський.

DKG представив також антирейтинг країн, які наразилися на ризики в умовах пандемії. Під час складання даного списку аналітики DKG враховували такі параметри, як швидкість поширення інфекції, ефективність системи охорони здоров’я, зокрема, кількість лікарень, медичного персоналу та ліжкомісць із апаратами штучної вентиляції легень, державне регулювання і конкретні ризики, притаманні певному регіону. Перші п’ять місць у ньому займають Італія, США, Великобританія, Іспанія і Франція. України в списку немає.

Камінський також наголошує, що місце країн у рейтингах нестабільне.

“Деякі дані оновлюються в режимі реального часу, і в залежності від того, як буде розвиватися ситуація, рейтинг може піднятися або опуститися”, – говорить він.

Через два тижні DKG планує опублікувати новий рейтинг безпеки країн в умовах пандемії. Засновник фонду не виключає, що поступовий і обережний вихід з локдауну, який відбувається зараз у низці країн, охоплених пандемією COVID-19, може привести до нового розподілу місць в списках.