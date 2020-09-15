Державне управління справами (ДУС) просить у держбюджеті на 2021 рік закласти один мільярд гривень за програмою "Надання медичних послуг медичними закладами”. Це на 200 млн грн більше, ніж у 2020 році.

Про це повідомляється на сайті statewatch.org.ua.

За цією програмою медична допомога надається особам, що охороняються державою, народним депутатам, членам Кабінету Міністрів, працівникам Офісу президента, апарату Верховної Ради та інших державних органів.

Загалом в системі ДУС медичні послуги надають чотири заклади.

У 2022 році витрати на медицину можуть скласти також 1 млрд грн за цією ж програмою, а у 2023 до 1,1 млрд грн.

Майже половину запитуваних коштів – 482 млн грн – ДУС пропонує виділити лікарні “Феофанія”.

Іншим медичним закладам сфери управління ДУС, а саме Науково-практичному центру профілактичної та клінічної медицини та Поліклініці №2 – пропонується виділити 332,9 млн грн. Центру превентивної медицини ДУС – 20,5 млн грн.

Загалом на оплату праці та нарахування до неї ДУС планує витратити 775,6 млн грн, 409 млн з яких – працівникам “Феофанії”.

15,6 млн грн із запитуваних коштів пропонується витратити на капітальний ремонт окремих приміщень та об’єктів у будівлях лікарні “Феофанія” та Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини.

Витрати в розмірі 19,9 млн грн плануються на обладнання та інвентар; на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 60,4 млн грн; на продукти харчування – 5,3 млн грн; на відрядження – 641,6 тис грн та багато іншого.

