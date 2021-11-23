Американська поліція оприлюднила деталі біографії та особу чоловіка, який на позашляховику під час різдвяного параду в місті Вокеша протаранив натовп та вбив щонайменше п’ятьох людей.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Чоловік, якого звинувачують у навмисному в’їзді на різдвяний парад поблизу Мілуокі, вбивши п’ятьох людей і поранивши десятки, був звільнений під заставу за 10 днів до того у справі про домашнє насильство, і раніше його підозрювали в іншій насильницькій сварці того дня.

Підозрюваний – 39-річний Даррелл Брукс, зараз йому загрожує п’ять звинувачень у вбивстві першого ступеня.

Окрім п’яти загиблих людей віком від 52 до 81 року, 48 осіб отримали поранення, зокрема шестеро дітей, яких госпіталізували, зараз вони перебувають у критичному стані.

Правоохоронці заявляють, що мотив нападу досі залишається загадкою, але очевидно, що підозрюваний діяв навмисно.