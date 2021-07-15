Про це повідомляє американське видання The Washington Post, посилаючись на інформацію інсайдера в Пентагоні.
Напередодні президентських виборів 2020 року американські ЗМІ писали про те, що в разі програшу Трампа на виборах, він “може піти на радикальні кроки”. Називали введення військ, звернення до Верховного суду та державний переворот. Тоді в Пентагоні назвали це нісенітницею, покликаною поширити страх серед американців. Однак, ексвиконувач обов’язків міністра оборони Крістофер Міллер підтвердив, що такі розмови справді були, і Трамп мав безліч ідей стосовно того, як можна утримати владу в разі програшу на виборах.
На його думку, “безвідповідальні коментарі” пентагонського інсайдера ЗМІ, “розпалили ситуацію напередодні штурму Капітолія 6 січня”.
Голова Об’єднаного комітету штабів Марк Міллі та ексочільник Пентагону Марк Еспер переживали через те, що Трамп справді може вивести військових на вулиці після оголошення результатів виборів.
В той час, коли Трамп продовжував стверджувати, що в нього “вкрали вибори” та розповідав про “масові фальсифікації”, Міллі все більше нервував, бо вірив, що Трамп та його помічники насправді можуть вирішити вводити війська. Він порівнював плани Трампа з тим, як Гітлер намагався захопити Рейхстаг
“Я хочу нагадати вам і американцям, що в той час ЗМІ отримали безвідповідальний коментар про можливий військовий переворот та про те, що радники президента виступали за оголошення воєнного стану”, – сказав він.
Окрім нього, майже ніхто з чиновників Пентагону не відреагував на слова Трампа. Здебільшого слова 45-го президента серйозно не сприймали.
- Сенатор штату Північна Кароліна Боб Стейнбург у своєму Facebook перефразував коментатора консервативного парламенту та зробив радикальну пропозицію чинному президенту Дональду Трампу. Республіканець заявив, що Трамп повинен оголосити надзвичайну ситуацію на національному рівні, зупинити громадянські права та залишатися при владі на основі безпідставних заяв про фальсифікацію виборів.