Про це повідомляє американське видання The Washington Post, посилаючись на інформацію інсайдера в Пентагоні.

Напередодні президентських виборів 2020 року американські ЗМІ писали про те, що в разі програшу Трампа на виборах, він “може піти на радикальні кроки”. Називали введення військ, звернення до Верховного суду та державний переворот. Тоді в Пентагоні назвали це нісенітницею, покликаною поширити страх серед американців. Однак, ексвиконувач обов’язків міністра оборони Крістофер Міллер підтвердив, що такі розмови справді були, і Трамп мав безліч ідей стосовно того, як можна утримати владу в разі програшу на виборах.

На його думку, “безвідповідальні коментарі” пентагонського інсайдера ЗМІ, “розпалили ситуацію напередодні штурму Капітолія 6 січня”.

Голова Об’єднаного комітету штабів Марк Міллі та ексочільник Пентагону Марк Еспер переживали через те, що Трамп справді може вивести військових на вулиці після оголошення результатів виборів.

В той час, коли Трамп продовжував стверджувати, що в нього “вкрали вибори” та розповідав про “масові фальсифікації”, Міллі все більше нервував, бо вірив, що Трамп та його помічники насправді можуть вирішити вводити війська. Він порівнював плани Трампа з тим, як Гітлер намагався захопити Рейхстаг

“Я хочу нагадати вам і американцям, що в той час ЗМІ отримали безвідповідальний коментар про можливий військовий переворот та про те, що радники президента виступали за оголошення воєнного стану”, – сказав він.

Окрім нього, майже ніхто з чиновників Пентагону не відреагував на слова Трампа. Здебільшого слова 45-го президента серйозно не сприймали.