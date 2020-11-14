Про це повідомляє The New York Times.

За даними джерел видання, Трамп звернувся до Джуліані в п’ятницю в зв’язку з останньою невдачею щодо округу Марікопа (штат Арізона), з якою він зіткнувся в суді.

Радники президента попередили його, що в цьому випадку вони, швидше за все, програють. Проте, Трамп пробував всі можливі варіанти, щоб змінити результат, часто змішуючи медіа-стратегію з юридичною.

Але участь Джуліані, який в минулі вихідні заявив про широкомасштабні фальсифікації, викликало обурення у членів кампанії Трампа і в Білому домі.

Ще півдюжини радників президента США охарактеризували зусилля Джуліані як контрпродуктивні і заявили, що він вселяє в президента необґрунтований оптимізм з приводу того, що може статися. Ці люди наголосили, що вони стурбовані тим, що Джуліані завдає шкоди не тільки правовим можливостям Трампа, а й його спадщині і його майбутнім можливостям в політиці, оскільки він розглядає нову кампанію в 2024 році.