CNN підготував фактчекінг, чому звинувачення у фальсифікаціях у хитких штатах безпідставні.

Пенсільванія

Як один з ключових штатів для обох партій і один з найбільш конкурентних штатів в цьому виборчому циклі, Пенсільванія стала об’єктом безлічі помилкових звинувачень в шахрайстві.

У понеділок Трамп написав в своєму Twitter-акаунті: “Пенсільванія не дозволяла нам спостерігати за підрахунком бюлетенів. Це немислимо і незаконно в цій країні”.

Pennsylvania prevented us from watching much of the Ballot count. Unthinkable and illegal in this country. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Хоча цей твіт досі є в стрічці президента США, соцмережа додала до нього застережливий знак, зазначивши: “Це твердження про фальсифікацію виборів оспорюється”.

Факт: немає ніяких доказів, що підтверджують твердження Трампа. Місцеві, державні і федеральні власті не повідомляли про будь-які серйозні інциденти, які могли б поставити під сумнів законність результатів виборів в Пенсільванії.

Зазначається, що зареєстровані спостерігачі допускалися на виборчі дільниці. Але за законом вони не мають права перевіряти робочих, що підраховують бюлетені.

Невада

Трамп заявив, що “Невада перетворюється в смітник фальшивих голосів”, і натякнув, що шокуючі викриття в цьому ключі неминучі.

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Факт: Він не навів жодних конкретних прикладів або доказів для цього твердження.

Республіканські юристи вказали на більш ніж 3000 осіб, “які, по всій видимості, порушили закон, проголосувавши після того, як переїхали з Невади”. Проте, офіційні особи, які працюють на виборах в штаті, кажуть, що деякі з цих так званих випадків шахрайства на виборах насправді є законними. Оскільки ряд військовослужбовців на законних підставах голосували в Неваді після того, як були переведені на службу в інше місце.

Джорджія

Цього разу Трамп заявив про передчасну перемогу: “У Джорджії буде велика президентська перемога, як це було в ніч виборів!”.

Georgia will be a big presidential win, as it was the night of the Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Факт: Трамп не взяв Джорджію в ніч виборів. У той час він був попереду, але не всі голоси ще були підраховані.

Зараз в цьому штаті Байден має перевагу в 11 000 голосів в штаті, але CNN поки не прогнозує переможця.

Раніше держсекретар Джорджії Бред Раффенспергер заявив, що в штаті буде проведено перерахунок голосів. За підрахунками CNN, станом на 16:30 понеділка Байден був попереду на 0,2% . Якщо результати виборів коливаються в межах 0,5 %, кандидати можуть запросити повторний підрахунок голосів після підтвердження результатів державою, що має відбутися не пізніше 20 листопада.

Вісконсін

Найбільш спантеличеним з твітів Трампа з цієї серії був твіт щодо Вісконсіна. Він написав: “Вісконсін виглядає дуже добре. Потрібно трохи часу. Скоро трапиться!”.

Wisconsin is looking very good. Needs a little time statutorily. Will happen soon! @Reince @SeanDuffyWI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Факт: Трамп помилково заявляє, що Вісконсін “дуже добрий” для нього. За даними CNN, перерахунок голосів в цьому штаті навряд чи змінить остаточний результат, але кампанія Трампа продовжує на цьому наполягати.

Проте відповідно до закону Вісконсіна, кампанія не може подавати прохання про перерахунок голосів до тих пір, поки виборча комісія штату не завершить опитування окружних виборчих комісій.