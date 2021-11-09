45-й президент США Дональд Трамп може дати свідчення в суді у справі щодо неправомірної розтрати коштів з бюджету інавгураційного комітету у 2017 році, бо орендував кілька великих приміщень у своєму ж готелі.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Генеральний прокурор округу Колумбія подав відповідний позов рік тому. Він стверджував, що інавгураційному комітету Трампа не варто було витрачати гроші платників податків на те, аби орендувати великі приміщення по типу бальних залів, у готелі, який належить тодішньому президенту США.

Суддя Вищого суду округу Колумбія Хосе М. Лопес погодився з аргументом генерального прокурора Карла А. Расіна про те, що інавгураційний комітет “зловживав активами для отримання вигоди родиною Трампа”.

Лопес дозволив продовжити розгляд позову, що означає, що справа може зрештою перейти до суду.

“Ще один етап слухання нашого позову позаду. Справа просувається і йде до суду. Ми не можемо дозволити тим, хто при владі, використати гроші для особистого незаконного збагачення чи для збагачення своїх сімей”, — сказала Марріса Геллер, речниця Расіна.

Речник інавгураційного комітету 2017 року не відповів на запит про коментар.

На думку Расіна, інавгураційний комітет — юридично некомерційна організація — зловживав грошима платників податків, витративши близько 1 мільйона доларів на приміщення для зустрічей у готелі Трампа.

При цьому, інавгураційному комітету пропонували орендувати приміщення в інших місцях за меншою ціною або навіть безплатно. Расін попросив суддю змусити компанію Трампа повернути 1 мільйон доларів, щоб їх можна було віддати на благодійність.

Але в Trump Organization та інавгураційному комітеті відповіли, що Trump International Hotel брав за оренду приміщень “ринкову вартість”, яка залежала від того, що це готель класу “люкс” та розташований близько до Білого дому.