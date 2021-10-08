45-й президент США Дональд Трамп протягом кількох років публікував неправдиву інформацію щодо прибутковості свого готелю Trump Hotel у Вашингтоні.

Про це свідчать документи комітету з нагляду та реформ Палати представників, повідомляє американський телеканал CNN.

Йдеться про Trump International Hotel, розташований у Вашингтоні (округ Колумбія) на відстані 500 метрів від Білого дому. Компанія Трампа керує будівлею з 2012 року й щороку платить оренду розміром у кілька мільйонів доларів.

Документи доводять, що протягом кількох років Трамп писав цифри, які свідчили про нібито прибутковість готелю.

Насправді Trump Hotel за чотири роки президентства Трамп зазнав збитків у 70 мільйонів доларів. Натомість Трамп зазначав, що готель щороку приносив десятки мільйонів доларів доходу.

Це перший випадок, коли слідчі комітету розглянули та опублікували детальну фінансову інформацію експрезидента. Також документи вивчили окружний прокурор Мангеттену та слідчі генпрокуратури Нью-Йорка, але свої висновки не опублікували.

Дохід Трампа від Trump International Hotel з 2016 по 2020 рік становив понад 156 мільйонів доларів. При цьому, в готелі збитків на 70 млн доларів.

Аби говорити про точні цифри, законодавцям потрібні податкові декларації Трампа, які він відмовляється надати.

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Як повідомлялося раніше, газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.

У 2018 році американське видання New York Times провело розслідування, в ході якого вдалося з’ясувати, що нинішній президент США Дональд Трамп зберіг $413 мільйонів шляхом несплати податків за нерухомість батька.