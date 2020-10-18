Президенту Дональду Трампу подобається висміювати словесні промахи свого суперника Джо Байдена, але в суботу Трамп і сам обмовився, коли говорив про президента Франції Еммануеля Макрона і фактично понизив його у посаді.

Про це повідомляє телеканал France 24.

Обмовка Трампа, яка понизила Макрона до прем’єр-міністра, сталася, коли він виступав на передвиборчому мітингу в Мічигані.

Трамп говорив про стару торгову угоду NAFTA (North American Free Trade Agreement) з Канадою і Мексикою, яку він назвав невигідною для Америки і наполягав на перегляді умов. А ще Трамп говорив про Паризьку кліматичну угоду.

“Знаєте, що ще я зупинив? Паризьку хартію щодо клімату. Мені дуже подобається прем’єр-міністр Макрон, але я якось запитав його про те, як йдуть справи, як угода? Справи не дуже. Я заощадив вам трильйони доларів, ніхто б цього не зробив. Я сказав, що це була катастрофа, вони в основному хотіли забрати наше багатство”, – сказав Трамп.

Нагадаємо, що у жовтні 2019-го, Трамп випадково назвав Зеленського “новим російським президентом”.