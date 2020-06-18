Президент США Дональд Трамп був проти того, щоб надати Україні військову допомогу і шукав спосіб виправдати таке рішення.

Про це написав екс-радник Трампа Джон Болтон в книзі “Кімната, де це сталося”, повідомляє американський телеканал СNN.

Болтон зазначив, що в кейсі “Україногейту” демократи дивилися “не туди”. За його словами, Трамп заслуговує імпічменту, оскільки не раз приймав ті чи інші рішення, не думаючи про країну, а лише розраховуючи на переобрання на другий термін. Зокрема, він стверджує, що Трамп ініціював закриття деяких кримінальних справ.

Дії Трампа на зовнішньополітичній арені Болтон назвав “необґрунтованими та імпульсивними”, заявивши, що президент США повинен був покинути займану посаду не через скандал з Україною, а саме через сукупність зовнішньополітичних рішень.

Болтон зазначив, що Трамп дійсно щиро вважав, що влада України діє проти нього, і вірив в теорії змови, які поширювали його особистий адвокат Руді Джуліані та інші радники.

При цьому Болтон підкреслив, що рішення про заморожування військової допомоги Києву для того, щоб чинити тиск на президента Володимира Зеленського, “вкрай засмутило його” і він був змушений звернутися зі скаргою до голови міністерства юстиції і до юридичного радника Білого дому.

“Я думав, що вся ця ситуація була прикладом поганої політики, що викликає питання з юридичної точки зору і неприпустимою з точки зору поведінки президента”, – зазначив він.