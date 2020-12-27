Мільйони американців тимчасово втратили допомоги по безробіттю після того, як президент Дональд Трамп не підписав закон про допомогу при COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

Пакет на суму 900 мільярдів доларів був схвалений Конгресом після декількох місяців складних переговорів. Він включає виплати допомоги по безробіттю і заборону на виселення.

За словами Трампа, він хоче збільшити людям одноразові виплати, щоб вони отримали 2000 доларів замість 600, але республіканці в Конгресі не погодилися на такі зміни.

Пізно ввечері 26 грудня Трамп знову відстоював свою позицію з цього питання в Twitter, звинувативши Китай у спалаху коронавірусу.

Байден назвав відмову Трампа підписати законопроєкт відходом від відповідальності.

“Це день після Різдва, і мільйони сімей не знають, чи зможуть вони звести кінці з кінцями через відмову президента Дональда Трампа підписати законопроєкт про економічну допомогу, схвалений Конгресом переважною і двопартійною більшістю”, – заявив Байден.

Він високо оцінив приклад членів Конгресу, які пішли на компроміс і досягли двопартійної угоди, додавши: “Президент Трамп повинен приєднатися до них і переконатися, що мільйони американців можуть поставити їжу на стіл і зберегти дах над головою в цей святковий період”.