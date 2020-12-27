Про це повідомляє BBC.
Пакет на суму 900 мільярдів доларів був схвалений Конгресом після декількох місяців складних переговорів. Він включає виплати допомоги по безробіттю і заборону на виселення.
За словами Трампа, він хоче збільшити людям одноразові виплати, щоб вони отримали 2000 доларів замість 600, але республіканці в Конгресі не погодилися на такі зміни.
Пізно ввечері 26 грудня Трамп знову відстоював свою позицію з цього питання в Twitter, звинувативши Китай у спалаху коронавірусу.
Байден назвав відмову Трампа підписати законопроєкт відходом від відповідальності.
“Це день після Різдва, і мільйони сімей не знають, чи зможуть вони звести кінці з кінцями через відмову президента Дональда Трампа підписати законопроєкт про економічну допомогу, схвалений Конгресом переважною і двопартійною більшістю”, – заявив Байден.
Він високо оцінив приклад членів Конгресу, які пішли на компроміс і досягли двопартійної угоди, додавши: “Президент Трамп повинен приєднатися до них і переконатися, що мільйони американців можуть поставити їжу на стіл і зберегти дах над головою в цей святковий період”.
- Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп закликав Конгрес внести поправки в законопроект про допомогу у зв’язку з коронавірусом на суму 900 мільярдів доларів, який включає в себе прямі виплати всім американцям. Трамп заявив, що в документ слід внести поправки, збільшивши суму індивідуальної фінансової допомоги.